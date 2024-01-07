Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Ordu Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 MHP, CHP ve İYİ Parti adayları…

MEHMET HİLMİ GÜLER KİMDİR?

1949'da Ordu'da dünyaya gelen Güler, ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı.

TUSAŞ'ta Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK'ta Başkan Yardımcısı, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Başmüşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı. AK Parti Kurucu Üyesi oldu.

22. Dönem Ordu Milletvekili. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. İyi düzeyde İngilizce bilen Güler, evli ve iki çocuk babasıdır.