Julide İskenderoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Çanakkale Belediye başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları kimler?

Her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. 2024 yılında Türkiye genelinde il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar belirlenecek. Bu seçim sürecinde, vatandaşlar merakla AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini bekliyorlar. Hangi parti, hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti Çanakkale Belediyesi başkan adayı kim oldu?

AK PARTİ ÇANAKKALE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Çanakkale Belediye Başkan adayının Jülide İskenderoğlu olduğunu açıkladı.

JULİDE İSKENDEROĞLU KİMDİR?

1974 yılında Balıkesir' de doğdu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknikerliği ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. 1997 yılında Çanakkale'de evlenerek, eşi ile birlikte uzun yılar iş hayatı içinde bulundu.

Siyasî hayatına "Adalet ve Kalkınma Partisi'nde başladı. İlk olarak 2003 yılında Çanakkale İl Kadın Kolları yönetiminde görev aldı, daha sonra sırasıyla 2006 yılında AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Yerel Yönetimler Başkanı, 2009 yılında AK Parti Çanakkale İl Yönetim Kurulu Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 12 Eylül 2010 yılında yapılan referandumdan hemen önce AK Parti Genel Merkezi tarafından Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanmasını takiben yapılan kongrede seçilmiş İl Kadın Kolları Başkanı olarak görevine devam etti.

2015 yılında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 25. ve 26. Dönem Çanakkale Milletvekili Adayı oldu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde büyük bir başarı göstererek, Çanakkale Milletvekili seçildi,TBMM de 27.Dönem de yer aldı. 4 Ağustos 2018 tarihinde yapılan AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde tekrar MKYK Üyesi seçilmiş, MYK Üyesi görevine getirilerek, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Aralık 2017 ile Mart 2021 tarihleri arasında AK Parti Kadın Kolları Ege Bölgesi Koordinatörlüğü görevlerini yapmıştır. 27. Dönem Milletvekilliğinin yanı sıra TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Üye ve Sözcülüğü, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Üye ve Sözcülüğü, Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerini Araştırarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeliği ve TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu görevlerini de yürüttü. Çanakkale'de milletvekilliği sürecinde 1915 Çanakkale Köprüsü gibi asrın projelerinin takibinin yanı sıra her alanda çok sayıda yatırımın Çanakkale'ye kazandırılmasının takipçisi oldu.

Orta düzeyde İngilizce biliyor, evli ve bir çocuk annesidir.