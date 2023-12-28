Yerel seçim ne zaman, kaç gün kaldı 2024? YSK belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte yapılacak?
"Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in duyurusuyla birlikte yerel seçim takvimi 1 Ocak 2024 tarihinde başlıyor. Pek çok vatandaş, özellikle muhtarlık seçim tarihini merak ediyor. İşte 2024 yerel seçim tarihi...
Her 5 yılda bir gerçekleşen yerel seçimlerin tarihi belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi olarak duyurulan kararla, Türkiye'nin dört bir yanında belediye başkanları belirlenecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen seçim takvimine göre adımlar tamamlanacak. Peki, Türkiye yerel seçimleri ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı? İşte haberin detayları...
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı.
Yerel seçimler yani belediye ve muhtarlık seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
YEREL SEÇİM TAKVİMİ RESMİ GAZETE'DE
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre; 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin seçim takvimi başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
SEÇİME KATILACAK PARTİLER NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Takvime göre; seçime katılacak siyasi partiler YSK tarafından 2 Ocak günü ilan edilecek, oy pusulasındaki yerleri ise 27 Ocak'ta YSK tarafından yapılacak kura ile belli olacak.
Siyasi partilerin il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini, bağımsız aday olacak kişilerin ise başvurularını 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekiyor.
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak, 30 Mart saat 18.00'de ise sonlanacak. Seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.
YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?
Türkiye'de Anayasa'nın 67. maddesi yerel yönetimlerinin karar organlarının seçimle işbaşına geldiklerini belirtmektedir, 127. maddenin ilk fıkrası ise seçimlerin ve halk oylamalarının serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı gözetim ve denetimi altında yapılması gereğini öngörmektedir. 5 yılda bir yapılmaktadır.
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