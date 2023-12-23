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Yavuz Ağıralioğlu'ndan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e savaş göndermesi!

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Giriş Tarihi: 23.12.2023 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
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Yavuz Ağıralioğlu’ndan İYİ Parti lideri Meral Akşener’e savaş göndermesi!

14 Mayıs seçimlerinden önce İYİ Parti’den zehir zemberek sözlerle istifa eden Yavuz Ağıralioğlu Meral Akşener’in CHP’ye “Savaşa varım” çıkışını eleştirdi. “Yüzüne Rabbi yessir gördüğünüzü ifade edebildiğiniz birine bugün savaş açıyorsunuz. Bu öngörüsüzlük nedir diye seçme sorar” dedi.

Seçim sürecinde HDP'nin 6'lı masaya destek vermesi sonrası İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklendi.

"BU ÖNGÖRÜSÜZLÜK NEDİR? DİYE SORARLAR"

Akşener'in İmamoğlu cephesine "savaş" açması ve sonrasında yaşanan karşılıklı atışmalar hakkında da konuşan Ağıralioğlu, "Yüzünde Rabbi Yessir gördüğünüzü ifade edebildiğiniz, eşine iltifatlar ettiğiniz, kararlılığını Fatih Sultan Mehmet'e benzettiğiniz birine bugün savaş açıyorsunuz. Bunu yeni mi gördünüz diye seçme sorar. Bilmiyorsanız bu öngörüsüzlük nedir diye sorarlar." dedi.

"SAVAŞ AÇTIKLARINIZA MEMLEKETİ TESLİM EDİYORDUNUZ"

Ağıralioğlu, Bugün savaş açtıklarınıza dün az kalsın memleketi teslim ediyordunuz. Seçmenin soracağı şey budur. Savaş açtığınız adamlara memleketi teslim etseydiniz millet mi savaş açacaktı bundan sonrasında ne olacaktı ben anlamadım. Bugün 'ben istemiyorum' diye hat çektiklerinize dün 'kefalet' olmanız sizi sıkıntıya sokar. Masadan onları aday etmek hassasiyetiyle, kazanacaklarını umduğunuz için ve memlekette seçim kaybını bunlarla engelleyeceğinizi öngördüğünüz için kalkıyorsunuz. Sonra masaya bunların Cumhurbaşkanı yardımcılığına razı edilerek döndürülüyorsunuz şimdi de onlara savaş açıyorsunuz. Bu aradaki farkı millet hanımefendiye sorar." ifadelerini de kullandı.

HİÇ UTANMIYOR MUSUNUZ SİZ?

CHP ile DEM Parti arasındaki pazarlık görüşmeleri de Ağıralioğlu'nun hedefindeydi. Ağıralioğlu, "Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı, CHP'nin başında olsaydı devletine böyle parmak sallayan, devletin içerisinde otonom bölgeler hayali kuran, iki bayraklı iki dilli iki başkentli bir memleket hayal edenlerin aparatı olmak için dünyanın bütün uluslararası organizasyonlarının elinde maşa olan bir terör örgütünün sözcülüğünü yapan bir organizasyonla Atatürk oturup konuşur muydu? Hiç utanmıyor musunuz siz?" şeklinde konuştu.

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