TSK'dan Suriye'ye askeri sevkiyat
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Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Konvoy Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye gidiyor İşte o görüntüler...
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yola çıkan çok sayıda zırhlı araç, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçiş yaptı.
Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen askeri konvoyun, Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapıp Suriye'nin İdlib bölgesindeki üs bölgelerinde görevlendirilecekleri bildirildi.
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