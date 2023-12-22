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TSK'dan Suriye'ye askeri sevkiyat

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2023 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
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TSK’dan Suriye’ye askeri sevkiyat

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Konvoy Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye gidiyor İşte o görüntüler...

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.


Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yola çıkan çok sayıda zırhlı araç, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçiş yaptı.

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Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen askeri konvoyun, Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapıp Suriye'nin İdlib bölgesindeki üs bölgelerinde görevlendirilecekleri bildirildi.

TSK’dan Suriye’ye askeri sevkiyat TSK'DAN SURİYE'YE ASKERİ SEVKİYAT

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