Başkan Erdoğan’dan AK Parti teşkilatlarına ’31 Mart’ mesajı: Tek hedefimiz şehirlerimizi yeniden hizmetle buluşturmak

Bu illerin milletvekili ve teşkilat yöneticileriyle ayrı ayrı toplantılar yapan Erdoğan, formlar dağıttı. Bu formlarda üç aday isminin yanı sıra AK Parti'de olan ilçe belediye başkanlarından memnuniyetleri soruldu.

MİLLETVEKİLLERİNDEN ADAY YOK

Erdoğan'ın hem bu toplantılar hem de MKYK'da yaptığı konuşmalarda, milletvekillerinden belediye başkanı adayı göstermeyi düşünmediğini belirterek "Bizim milletvekili arkadaşlarımızın dışında da çok donanımlı arkadaşlarımız var" dediği kaydedildi.