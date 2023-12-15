Bakan Uraloğlu’ndan A Para’da önemli açıklamalar: 38 dev proje hayata geçti

Kanal İstanbul'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın değerlendirmeleri sürüyor. Bittiğinde üç yatırım şekli (Milli bütçe, dış kredili ya da Yap-İşlet-Devret) modellerinden biriyle hayata geçirilecek.

Ankara-İstanbul arası süper hızlı bir tren daha yapmalıyız. Biz mühendis arkadaşlarımızla bunu görüyoruz. Esasında 250 kilometrenin üzerindeki hız da bu anlamda yeni bir aşamadır. Bu teknolojiyi de ülkemize kazandırmış olacağız. Ankara- İstanbul arası 80 dakika olmuş olacak.