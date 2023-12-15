Bakan Uraloğlu'ndan A Para'da önemli açıklamalar: 38 dev proje hayata geçti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Para'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu Yap-İşlet-Devret modelinin Türkiye'ye önemli projelerin kazandırılmasına vesile olduğunu söyledi. Uraloğlu "Yaklaşık 40 milyar doların üzerinde maliyetle Kamu- Özel- İşbirliği modeliyle 38 tane dev proje hayata geçirdik. Sadece AK Parti döneminde yapılan İstanbul'daki köprüleri 5 gün kapatsak İstanbul'un halini düşünün." dedi.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Yaklaşık 40 milyar doların üzerinde maliyetle yap işlet devret modeliyle 38 tane dev proje hayata geçirdik. Sadece AK Parti döneminde yapılan İstanbul'daki köprüleri 5 gün kapatsak İstanbul'un halini düşünün.
Ülkenin şartları ve yatırımın büyüklüğüne göre devam edeceğiz. Bunlar devletin malı. 6 yıl sonra yıl yıl devralmaya başlayacağız.
Önümüzdeki süreçte yerli ve milli araçlar öncelikli olacak.
Bölünmüş yolları 29 bin 300 kilometreye çıkardık.
Hibrit ve elektrikli gemilerin üretim süreci devam ediyor.
Kanal İstanbul'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın değerlendirmeleri sürüyor. Bittiğinde üç yatırım şekli (Milli bütçe, dış kredili ya da Yap-İşlet-Devret) modellerinden biriyle hayata geçirilecek.
Ankara-İstanbul arası süper hızlı bir tren daha yapmalıyız. Biz mühendis arkadaşlarımızla bunu görüyoruz. Esasında 250 kilometrenin üzerindeki hız da bu anlamda yeni bir aşamadır. Bu teknolojiyi de ülkemize kazandırmış olacağız. Ankara- İstanbul arası 80 dakika olmuş olacak.
Kalkınma Yolu Projesi için çalışmalar sürüyor. Başlandığında 5-6 yıl içinde biter.
Ulaşımın her alanında yeşil dönüşümü başlattık.
HEDEF 61 HAVALİMANI
26'dan havalimanı sayımızı 57'ye çıkardık. Hedefimiz 61'e çıkarmak. Havalamimanlarında yolcu sayımız 200 milyonu geçecek.
SABİHA GÖKÇEN'E 2. PİST 25 ARALIK'TA AÇILIYOR
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistini bu ayın 25'inde açacağız. Sadece Sabiha Gökçen ve Yeni Havlaimanı 120 milyon yolcuya evsahipliği yapıyor.
5G'ye geçiş 2024'te hızlanacak. 2G tamamen kalkacak. 3G'yi kapatacağız.
TELEKOM SÖZLEŞMESİ UZATILACAK
Starlink konusunda süreç devam ediyor. Ülkenin bütün kurumlarıyla toplantılar yaptık.
Türk Telekom sözleşmesini uzatacağız. İmtiyazı 2024'te uzatacağız. Muhtemelen 25 yıllık olacak.
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