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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Moğol Güvenlik Sekreteri Jadamba Enkhbayar'ı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Moğol Güvenlik Sekreteri Jadamba Enkhbayar’ı kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabulünün ardından kritik temaslarına devam ederek Moğolistan Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Jadamba Enkhbayar'ı kabul etti.

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