Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden ne görüşecek? İşte kritik temasın şifreleri...

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Gazze savaşının başladığı günden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında bir görüşme gerçekleşmedi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ankara ziyaretinde de Erdoğan memleketi Rize'deydi. Blinken'ın arzusuna rağmen Erdoğan tarafından kabul edilmesi mümkün olmadı.

Erdoğan diplomasiyi önceleyen ve kurduğu diyaloglarla ön plana çıkan bir lider. Ama ne zaman Biden ile görüşme sorulsa, her defasında "Benim Biden'ı aramam şık olmaz" dedi.

Erdoğan hem 12 Kasım'da Suudi Arabistan dönüşünde hem 8 Aralık'ta Yunanistan gezisinden sonra Biden'la görüşme konusunda "Bizi ararsa görüşürüz" demişti. "Benim aramam şık olmaz" diye konuşmuştu.