AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin veto kararına tepki: İnsan haklarına en büyük engel
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD’nin BMGK’da sunulan Gazze’de acil insani ateşkes tasarısının veto edilmesine tepki gösterdi. Çelik, “Uluslararası toplum adına Gazze’de derhal ateşkesin sağlanmasına dönük yapılan çağrıyı, Amerika Birleşik Devletleri veto ederek insan haklarına karşı en büyük engele imza atıyor” ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Batılı devletlerin çoğu çocuk katilleriyle el sıkışarak, Filistinlilerle dayanışmak isteyen halklarını engelleyerek, barış isteyen sesleri sansürleyerek ikiyüzlülük sergiliyor" ifadesini kullandı.
Çelik, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 10 Aralık 1948'de kabul edilişinin 75. yıl dönümünün idrak edildiğini anımsattı.
Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında büyük bir insanlık dramının yaşandığına işaret eden Çelik, Gazze Şeridi'nde her 10 dakikada 1 çocuğun İsrail ordusunca öldürüldüğünü, kadınların, masum sivillerin, basın mensupları ve doktorların hunharca katledildiğini belirtti.
ABD'NİN VETO KARARINA SERT TEPKİ
Bugünün, sadece İnsan Hakları Günü değil, insan hakları adına konuşanların ikiyüzlülük ve çifte standartlarıyla maskelerinin düştüğü gün olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti.
"Batılı devletlerin çoğu çocuk katilleriyle el sıkışarak, Filistinlilerle dayanışmak isteyen halklarını engelleyerek, barış isteyen sesleri sansürleyerek ikiyüzlülük sergiliyor. Uluslararası toplum adına Gazze'de derhal ateşkesin sağlanmasına dönük yapılan çağrıyı, Amerika Birleşik Devletleri veto ederek insan haklarına karşı en büyük engele imza atıyor. Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi, dünyanın her neresinde olursa olsun ve her kimi hedef alırsa alsın haksızlığa, zulme ve hukuksuzluğa karşı çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle insan haklarına saygı temelinde tüm dünyada adil bir gelecek için mücadele ahdimizi yineliyoruz."
Ömer Çelik, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nün başta Filistinliler olmak üzere dünyanın tüm mağdur ve mazlumları için güven ve adalet dolu günlerin gelmesine vesile olmasını diledi.
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