12 ilde terör operasyonu! 78 barınma alanı imha edildi | Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı; Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 12 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-33" operasyonlarında;

78 barınma alanı imha edilerek çok sayıda anti-tank, obüs ve top mühimmatı ile tanksavar silahı ele geçirildi.

Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.