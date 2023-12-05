Gazze’den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul’a geldi

Pasaport kontrolünün ardından vatandaşların bazıları tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrıldı. Ayrıca başka illere gidecek vatandaşlar ise otobüslerle AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.

Gazze'den eşi gelen Faysal Said, yaptığı açıklamada, 2 ay sonunda eşi Sara ile kavuştuğunu belirterek "Bu nedenle çok teşekkür ediyoruz." dedi.