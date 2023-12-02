Milyonluk Fatih Terim Fonu dolandırıcılığında yeni detay: Denizbank yetkililerine suç duyurusu! Semih Kaya ilk kez konuştu: Sokağa çıkmıyorum

(Hüseyin Eligül)

ZABITA AMİRİ GÖREVDEN ALINDI

Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri Hüseyin Eligül ise görevinden alındı. İddianamede, Eligül'ün, Erzan tarafından mağdur edildiği iddialarının ayrı bir dosya üzerinde yürütüldüğü belirtildi. İfadesi alınan Hüseyin Eligül, Seçil Erzan'ı 20 yıldır tanıdığını belirterek, Erzan'a önce birikimi olan 50 bin dolar, daha sonra 2016-2023 yılları arasında 550 bin dolar kadar para verdiğini, 1 milyon 760 bin lira kadar da para aldığını, başka da para almadığını anlattı.

KIRIK TELEFONDA DELİL ARANACAK

Seçil Erzan'ın ilk kez hâkim karşısına çıktığı 20 Kasım 2023'teki duruşmanın ardından İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi bir dizi karar kaldı. Bu kararlardan en önemlilerinden biri, soruşturmanın boyutlarını büyütebilecek kadar bilgi ve belgenin bulunduğu düşünülen Erzan'a ait kırık iPhone marka telefonun incelenmesiydi. Seçil Erzan telefonu teslim ederken, "Banka kırıp atmamı söyledi. Korkup ekranını kırdım ve silebildiğim kadar yazışmayı sildim. Silinmiş olsa da mesajların geri getirilmesini istiyorum. Özellikle Semih Kaya ve Fırat Özdemir tarafından nasıl tehdit edildiğim görülecektir" demişti. Mahkeme, Adli Emanet Bürosu'ndaki telefonu bilirkişiye gönderdi ve içerisindeki tüm bilgi ve belgeleri talep etti. Telefonun şifrelerini mahkemeye sunması için Erzan'ın avukatına da 10 gün süre verildi. Şifreler teslim edilmezse, telefon bilirkişi tarafından açılmaya çalışılacak.

ZORLA GETİRİLME KARARI

Davada tanık olarak dinlenecek Semih Kaya, Tanın Yılmaz, Nur Erkasap, Mustafa Sefa, Candaş Gürol, Fırat Özdemir, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzahan Özerk ve Bülent Onat için de zorla getirilme kararı çıkarıldı.