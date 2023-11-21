Seçimlerin yaklaştığı belli oldu! CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Sabah ezanını okuyan müezzinin hakkını CHP savunuyor

"GÜLŞEN ESPRİ YAPTI"

Konserlerinde giydiği kıyafetler ve LGBT'lilere verdiği destekle tepki çeken şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik küstah sözleri gündeme bomba gibi düşerken Gülşen "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyo" gibi akılalmaz bir ifade kullanmıştı.

CHP'de Canan Kaftancıoğlu ve Engin Özkoç gibi isimler Gülşen'i savunmaya geçerken Özgür Özel de o dönem Gülşen'in bu sözlerine ilişkin "Espri yaptı" ifadelerini kullanmıştı.