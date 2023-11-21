Seçimlerin yaklaştığı belli oldu! CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Sabah ezanını okuyan müezzinin hakkını CHP savunuyor
CHP'de yeni genel başkan Özgür Özel partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunurken "Sabah 5'te sabah ezanını okuyan müezzinin hakkını CHP savunuyor." ifadelerini kullandı. Aynı Özgür Özel, 2021 yılında yaptığı açıklamada Kur'an kursu eğitimlerini "Orta çağ zihniyeti" olarak tanımlamıştı. İşte detaylar...
Her seçim öncesinde Cuma namazlarında fotoğraf çektirmeye başlayan ve İslam'a yönelik olumlu ifadeler kullanan CHP'li yöneticiler bu geleneği yine bozmadı.
GENEL BAŞKAN DEĞİŞTİ AMA ZİHNİYET AYNI
CHP'de genel başkan değişikliği yaşansa da zihniyetin değişmediği görüldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı destekle oturan Özgür Özel partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
"EZAN OKUYAN MÜEZZİNİN HAKKINI BİZ SAVUNUYORUZ"
Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Özel bugün yaptığı konuşma esnasında "Sabah 5'te sabah ezanını okuyan müezzinin hakkını CHP savunuyor." ifadelerini kullandı.
DİN EĞİTİMİNE "ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ "DEMİŞTİ
Oysa 30 Aralık 2021 tarihinde konuşma yapan Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başlattığı 4-6 yaş Kur'an kurslarını 'orta çağ zihniyeti' sözleriyle tanımlamıştı.
"GÜLŞEN ESPRİ YAPTI"
Konserlerinde giydiği kıyafetler ve LGBT'lilere verdiği destekle tepki çeken şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik küstah sözleri gündeme bomba gibi düşerken Gülşen "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyo" gibi akılalmaz bir ifade kullanmıştı.
CHP'de Canan Kaftancıoğlu ve Engin Özkoç gibi isimler Gülşen'i savunmaya geçerken Özgür Özel de o dönem Gülşen'in bu sözlerine ilişkin "Espri yaptı" ifadelerini kullanmıştı.
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