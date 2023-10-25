Başkan Erdoğan Zekeriya Yapıcıoğlu ve Önder Aksakal ile görüştü

BAŞKAN ERDOĞAN, DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL'I KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.





İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.