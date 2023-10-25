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Başkan Erdoğan Zekeriya Yapıcıoğlu ve Önder Aksakal ile görüştü

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Giriş Tarihi: 25.10.2023 Güncelleme Tarihi: 25.10.2023
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Başkan Erdoğan Zekeriya Yapıcıoğlu ve Önder Aksakal ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve ardından Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

BAŞKAN ERDOĞAN, DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL'I KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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