Ticaret hacmi artacak! Bakan Bolat: Afrika ülkeleriyle çalışmaya devam edeceğiz

"Türkiye, her daim Afrika ülkeleriyle eşit ortaklık, kardeşlik ve karşılıklı saygı temelinde ilişkiler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki iletişimi daima güçlü tutarak karşılıklı ticaret hacmimizi artırmak için çalışmaya devam edeceğiz."

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