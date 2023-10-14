Ticaret hacmi artacak! Bakan Bolat: Afrika ülkeleriyle çalışmaya devam edeceğiz
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Afrika arasında gelişmekte olan iletişimin güçlü tutulmaya devam edileceği mesajını verdi. Bolat, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun ikinci gününde gerçekleştirilen ikili görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''Karşılıklı ticaret hacmimizi artırmak için çalışmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki iletişimi daima güçlü tutarak karşılıklı ticaret hacmimizi artırmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Paylaşımında, Zimbabve Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı, Burkina Faso Endüstriyel Kalkınma, Ticaret, Zanaat ve Küçük-Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı, Seyşeller Cumhuriyeti Yatırım, Girişimcilik ve Sanayi Bakanı, Afrika Birliği Kalkınma Ajansı Üst Yöneticisi ve Gabon Ticaret, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanıyla bir araya geldiğini bildiren Bolat şunları kaydetti:
"Türkiye, her daim Afrika ülkeleriyle eşit ortaklık, kardeşlik ve karşılıklı saygı temelinde ilişkiler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki iletişimi daima güçlü tutarak karşılıklı ticaret hacmimizi artırmak için çalışmaya devam edeceğiz."
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