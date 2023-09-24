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Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2023
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Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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