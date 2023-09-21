Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu mu? Yeni avukatlık ücretleri ne kadar oldu 2023? Resmi Gazete'de yayımlandı!
"Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu mu?" sorusunun cevabı bir süredir araştırılıyordu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklamasında, "Çalışmalarımızı tamamladık, yeni tarifeyi onayladık. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi avukatlarımız için hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
"Avukatlık asgari ücret tarifesi ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı bir süredir araştırılıyordu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklamasında, "Çalışmalarımızı tamamladık, yeni tarifeyi onayladık. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi avukatlarımız için hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
"TARİFE'DE ORTALAMA YÜZDE 90,40 ORANINDA ARTIŞ SAĞLANMIŞTIR"
Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) internet sitesinden yeni tarife hakkında yapılan açıklamada, "Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife'nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapılmıştır" denildi.
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2023!
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- Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu mu? Yeni avukatlık ücretleri ne kadar oldu 2023? Resmi Gazete'de yayımlandı!
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