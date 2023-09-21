Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu mu? Yeni avukatlık ücretleri ne kadar oldu 2023? Resmi Gazete’de yayımlandı!

"Avukatlık asgari ücret tarifesi ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı bir süredir araştırılıyordu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklamasında, "Çalışmalarımızı tamamladık, yeni tarifeyi onayladık. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi avukatlarımız için hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.