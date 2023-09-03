CHP yandaşı Özlem Gürses'ten final maçı öncesi Taksim provokasyonu! Valilikten yalanlama geldi
Filenin Sultanları bugün 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde bugün Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi Türkiye'nin farklı illerindeki meydanlarda dev ekranlar kurulurken vatandaşlar maç heyecanını birlikte yaşayacak. CHP yandaşlığıyla tanınan Özlem Gürses ise yaptığı sosyal medya paylaşımında maçın Taksim'de dev ekranda gösterileceğini ve burada çeşitli etkinliklerin planlandığını iddia ederek buna İstanbul Valiliği tarafından engel olunduğunu iddia etti. Olayı provoke etmeye çalışan Gürses'in iddiaları Valilik tarafından yalanlanırken konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde bugün Sırbistan ile karşılaşacak. CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses ise final maçı üzerinden vatandaşları provoke etmeye çalıştı.
'PLANLANAN ETKİNLİĞİ VALİLİK İPTAL ETTİ' YALANI
Final maçının Taksim'de dev ekranda gösterileceğini, maçın öncesi ve sonrası için çeşitli etkinliklerin planladığını öne sürerek bunun İstanbul Valiliği tarafından iptal edildiğini iddia etti.
Gürses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Son Dakika! Bu akşamki maç Taksim Meydanında açık ekrandan yayınlanacak, öncesi ve sonrasında da müthiş Ersin Show ile tüm İstanbul gururla sevinçle coşacaktık ! Organizasyon valilik kararı ile az önce iptal edildi ! Sebep nedir Sayın Davut Gül ??? Bir mutluluğu çok mu gördünüz insanlara?" ifadelerini kullandı.
2012'DEN BERİ ETKİNLİK ALANI OLARAK KULLANILMIYOR
2012'den beri Taksim toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmazken, İstanbul Valiliği yaptığı açıklamayla Gürses'i yalanladı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşacağı final maçının Taksim Meydanı'nda canlı yayınlanması talebinin onaylanmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında "Bayan Voleybol Milli Takımımızın maç yayınına Valilik engel oldu" şeklinde asılsız içeriklerin paylaşıldığı belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu akşam oynayacağı Avrupa Şampiyonası final maçının ilin 7 meydanında canlı yayınlanması için Valiliğe yazılı başvuruda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Taleplerin 6'sı (Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik) Valiliğimizce onaylanmıştır. Taksim Meydanı, 2012 yılından bu yana toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmadığı için Taksim Meydanı'yla ilgili talep onaylanmamıştır. Bayan Voleybol Milli Takımımızın final maçının Taksim Meydanı'nda canlı yayınlanması talebi Beyoğlu Belediyesi tarafından da yapılmış. Bu talep de Valiliğimizce onaylanmamıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na dev maçta başarılar dilendi.
GÜLNAZ ŞIRINGA VAKASIYLA GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU
Gürses mizah sayfasındaki bir haberi gerçek sanarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aşı vuran 'Gülnaz Şırınga' isimli hemşirenin saldırıya uğradığını aktarmıştı. Bahçeli de grup toplantısında "Gülnaz Şırıngaya ve yakın mesai arkadaşı Gülendam Enjektöre geçmiş olsun diyorum, bundan sonra daha dikkatli aşı yapacaklarına ayrıca inanıyorum" diyerek Gürses ile dalga geçmişti.
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