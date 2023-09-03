CHP yandaşı Özlem Gürses’ten final maçı öncesi Taksim provokasyonu! Valilikten yalanlama geldi

'PLANLANAN ETKİNLİĞİ VALİLİK İPTAL ETTİ' YALANI

Final maçının Taksim'de dev ekranda gösterileceğini, maçın öncesi ve sonrası için çeşitli etkinliklerin planladığını öne sürerek bunun İstanbul Valiliği tarafından iptal edildiğini iddia etti.

Gürses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Son Dakika! Bu akşamki maç Taksim Meydanında açık ekrandan yayınlanacak, öncesi ve sonrasında da müthiş Ersin Show ile tüm İstanbul gururla sevinçle coşacaktık ! Organizasyon valilik kararı ile az önce iptal edildi ! Sebep nedir Sayın Davut Gül ??? Bir mutluluğu çok mu gördünüz insanlara?" ifadelerini kullandı.