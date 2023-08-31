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Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Kendine gelebilmesi için İzmir'i de kaybetmesi gerekecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
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Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Kendine gelebilmesi için İzmir’i de kaybetmesi gerekecek

CHP yandaşı Uğur Dündar yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde yaşadığı hezimet sonrası Bay Kemal'i hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nu ters yumruk yemiş boksöre benzetirken "Sanırım kendine gelebilmesi için Kuvayı Milliye'nin müzesi olan İzmir'i de seçimde kaybetmesi gerekecek!" ifadelerini kullandı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDPKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, mağlubiyetin faturasını da MYK ve danışmanlarına kesti.

SÖĞÜŞ SONRASI KENDİNE GELEMEDİ

Koltuktan kalkmayan Kemal Kılıçdaroğlu dün verdiği bir röportajda seçimin kaybedilmesine ilişkin yandaşlarının tepkisini çeken bir açıklama yaptı. DEVA, Gelecek, Demokrak Parti ve Saadet Partisi'ne 38 vekil kaptırmasına ilişkin eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Diğer partilerle oluşturduğumuz milletvekili aday listelerine yönelik eleştiriler haksızdır. Yüzde 25 oyumuz var, yüzde 50'ye ulaşmak için müttefiklere muhtacız.

"ULUSALCI SEÇMEN AŞIRI MİLLİYETÇİ SEÇENEKLERİ TERCİH ETTİ"

Bu listeleri bahane ederek partimiz içinde sert ve öfkeli tepkiler örgütlendi. 'Parti sağa kayıyor' haksız değerlendirmeleri yapıldı. Bazı ulusalcı seçmenler bu propagandanın da etkisiyle aşırı milliyetçi seçenekleri tercih etti. Bu partilerle yapılan ittifakın belgeleri olan ortak Protokol ve Anayasa değişiklik taslağı okunduğunda gelişmiş bir demokrasi programı hazırlandığı görülebilir.

İktidardan kopuş eğiliminde olan muhafazakâr kitle, sonucu tayin etti. Bu aday listelerine gösterilen aşırı tepkilerden, söz konusu kitle olumsuz yönde etkilendi. Kararsız muhafazakârlar, 'Ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu' ile oylarını dönüp tekrar Erdoğan'a verdiler.

UĞUR DÜNDAR'DAN KILIÇARDAROĞLU'NA TEPKİ

CHP yandaşlığıyla ünlü Uğur Dündar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına tepki gösterdi.

İZMİR'İ DE KAYBETMESİ GEREKECEK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin sebebi olarak ulusulcaları gösterdiğini söyleyen Uğur Dündar CHP liderini ters yumruk almış boksöre benzeterek, "Sanırım kendine gelebilmesi için Kuvayı Milliye'nin müzesi olan İzmir'i de seçimde kaybetmesi gerekecek!" ifadelerini kullandı.

Dündar şunları yazdı:

"Kemal Kılıçdaroğlu,seçimi kaybetmesinin nedeni olarak ulusalcıları,yani Atatürk milliyetçilerini göstermiş!.. Kemal Bey seçimlerden bu yana ters yumruk almış boksöre benziyor! Sanırım kendine gelebilmesi için Kuvayı Milliye'nin müzesi olan İzmir'i de seçimde kaybetmesi gerekecek!"

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