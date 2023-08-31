Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Kendine gelebilmesi için İzmir’i de kaybetmesi gerekecek

SÖĞÜŞ SONRASI KENDİNE GELEMEDİ

Koltuktan kalkmayan Kemal Kılıçdaroğlu dün verdiği bir röportajda seçimin kaybedilmesine ilişkin yandaşlarının tepkisini çeken bir açıklama yaptı. DEVA, Gelecek, Demokrak Parti ve Saadet Partisi'ne 38 vekil kaptırmasına ilişkin eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Diğer partilerle oluşturduğumuz milletvekili aday listelerine yönelik eleştiriler haksızdır. Yüzde 25 oyumuz var, yüzde 50'ye ulaşmak için müttefiklere muhtacız.

"ULUSALCI SEÇMEN AŞIRI MİLLİYETÇİ SEÇENEKLERİ TERCİH ETTİ"

Bu listeleri bahane ederek partimiz içinde sert ve öfkeli tepkiler örgütlendi. 'Parti sağa kayıyor' haksız değerlendirmeleri yapıldı. Bazı ulusalcı seçmenler bu propagandanın da etkisiyle aşırı milliyetçi seçenekleri tercih etti. Bu partilerle yapılan ittifakın belgeleri olan ortak Protokol ve Anayasa değişiklik taslağı okunduğunda gelişmiş bir demokrasi programı hazırlandığı görülebilir.

İktidardan kopuş eğiliminde olan muhafazakâr kitle, sonucu tayin etti. Bu aday listelerine gösterilen aşırı tepkilerden, söz konusu kitle olumsuz yönde etkilendi. Kararsız muhafazakârlar, 'Ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu' ile oylarını dönüp tekrar Erdoğan'a verdiler.