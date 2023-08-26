Enflasyonla mücadeleden taviz yok! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon kalıcı olarak tek haneye inecek
Eylül ayının ilk yarısında açıklanması beklenen Orta Vadeli Programı'nın en önemli ayağını enflasyonu tek haneye indirecek reform adımları oluştururken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonun özellikle dezavantajlı kesimler üzerindeki olumsuz etkisi en aza indirilecek" dedi.
Orta Vadeli Program'la Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası çizilecek, 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro gösterge hedefleri belirlenecek.
Güven ve istikrar ortamında enflasyon ile mücadele öncelikli olmaya devam edecek. Parasal sıkılaştırma politikalarına ağırlık veren ekonomi yönetimi Programı finansal sıkılaştırma üzerine bina edecek.
Küresel enflasyondan kaynaklanan riskleri sıfıra indirmek için politika faizinin yanı sıra yapısal reformlara yönelecek. Geniş kapsamlı reformlarla enflasyonun dar gelirliye etkisini azaltacak, gıda enflasyonunu frenlemek için maliyet düşürücü uygulamalar gelecek.
Tarımsal üretim planlaması öncelik kazanacak. Üretim fazlası bulunan ürünlerden eksiği bulunan ürünlere geçiş desteklenecek. Arz eksiği olan stratejik hububat, bakliyat ekimi mazot, gübre, tohum desteği ve cazip alım fiyatları yoluyla teşvik edilecek.
Tarımsal ürün fiyatları belirlenirken yurt içi girdi maliyetleri de dikkate alınacak. İthal girdi bağımlılığı azaltılacak. Gelir düzeyi düşük vatandaşların harcama kompozisyonu içinde önemli bir yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projeleri hızlanacak.
"KALICI OLARAK TEK HANEYE İNECEK"
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Meclis'te kendisine yöneltilen soru önergesine verdiği yanıtta enflasyonla mücadele konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Bakan Şimşek, "Fiyat artışlarını etkileyen tüm unsurları, bunların etkileşimini temel alan bir yaklaşımla, para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümü ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikalar hayata geçirilerek enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere indirilmesi yönünde çalışmalara devam ediliyor. Enflasyonun özellikle dezavantajlı kesimler üzerindeki olumsuz etkisin en aza indirmek amacıyla tüm ülke düzeyinde kapsayıcı, yapıcı çözümler hayata geçiriliyor" dedi.
"GENÇLERE VE KADINLARA DESTEK SÜRECEK"
Gençlerin ve kadınların desteklenmesine yönelik pek çok önemli adım atıldığını vurgulayan Şimşek, 18 yaş ve üzeri kadınları işe alan işletmelere 24-54 ay, 18-29 yaş arası erkekleri işe alan işletmelere 12-54 ay süresince prim desteği verildiğini anımsattı.
Bakan Şimşek, evinde ürettiği ürünleri, hobisini kazanca çevirerek gelir elde etmek isteyen kadınları teşvik amacıyla bu ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satılmasıyla elde edilen kazançlardan vergi alınmadığını ifade etti.
Öğrencilere yönelik burs ve kredi imkânlarının her yıl artırıldığını belirten Şimşek, "Yükseköğretime devam eden öğrencilerin günümüz gereklerine uygun, modern ortamlarda, huzur ve güven içinde ekonomik olarak barındırılması, sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmeleri için gerekli olan her türlü hizmet yerine getiriliyor. 2016 yılından bu yana ticari, zirai, mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilerin üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından 75 bin liralık kısmı vergi dışı bırakılmıştır. Söz konusu istisna tutarı bu yıl için 150 bin liraya çıkarıldı" açıklamasını yaptı.
Bakan Şimşek, kadın çalışanlara kreş, gündüz bakımevi hizmeti sağlayan işverenlerin bu hizmet için elde ettikleri gelirleri gelir vergisinden muaf tutulduğunu kaydetti.
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