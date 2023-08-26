Enflasyonla mücadeleden taviz yok! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon kalıcı olarak tek haneye inecek

Öğrencilere yönelik burs ve kredi imkânlarının her yıl artırıldığını belirten Şimşek, "Yükseköğretime devam eden öğrencilerin günümüz gereklerine uygun, modern ortamlarda, huzur ve güven içinde ekonomik olarak barındırılması, sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmeleri için gerekli olan her türlü hizmet yerine getiriliyor. 2016 yılından bu yana ticari, zirai, mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilerin üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından 75 bin liralık kısmı vergi dışı bırakılmıştır. Söz konusu istisna tutarı bu yıl için 150 bin liraya çıkarıldı" açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek, kadın çalışanlara kreş, gündüz bakımevi hizmeti sağlayan işverenlerin bu hizmet için elde ettikleri gelirleri gelir vergisinden muaf tutulduğunu kaydetti.