DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen’den CHP’ye: Bize muhtaçsınız

DEVA'DAN CHP'YE 'BİZE MUHATAÇSINIZ' RESTİ

Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken DEVA'dan CHP'ye 'Bize muhtaçsınız' çıkışı geldi. CHP'yi bombalayan DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen şu ifadelere yer verdi:

"Siyasetin bir doğası var CHP'nin kurulduğu günden bu yana tarih boyunca seçimlerde aldığı oylarla eğer CHP tek başına hiçbir ortağa ihtiyaç duymadan %50+1 alacağını inanmış olsaydı bu ittifak ve işbirliklerini matematik olarak ihtiyaç duyar mıydı?

CHP'nin bütün seçimlerde aldığı oy ortada. Cumhurbaşkanı adayının da 50+1'e ihtiyacı varken; "CHP'nin tek başına 50+1'i almaya ihtiyacı yoktu. O nedenle bu masanın kurulmasına öncülük etti. Biz de siyaseten bunu doğru bularak dahil olduk" demek CHP yöneticilerini niçin incitsin? Bugüne kadar münferit olarak açıklama yapan birkaç milletvekili arkadaş dışında, ne sayın Kılıçdaroğlu'nun ne CHP'nin yöneticilerinden 6'lı masa paydaşlarına karşı ortaklık hukukunu zedeleyen bir ifade biz duymadık.

2019 yılında Türkiye'de sadece bir Büyükşehir İYİ Parti'ye bırakıldı değil mi? Matematik olarak kazanmaması için hiçbir sebep yoktu. Kaybetti. Demek ki bir kısım CHP seçmeni oy vermedi. Balıkesir kaybedildi. Ne yapsaydık o gün CHP ile İYİ Parti'yi kavga tutuşturup ittifakı mı dağıtsaydık?"