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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizle inşa edeceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.08.2023
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı’nı gençlerimizle inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde LGS ve YKS'de başarı sağlayan öğrencilere bisiklet dağıtımı töreninde açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Ülke olarak da hedefimiz 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı insanımızla inşa edeceğiz, gençlerimizle inşa edeceğiz." dedi.

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