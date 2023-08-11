11 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Üsküdar'da metrobüs yolcu indiren metrobüse çarptı

Üsküdar'da metrobüs yolcu indiren metrobüse çarptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.08.2023
ABONE OL
Üsküdar’da metrobüs yolcu indiren metrobüse çarptı

İstanbul'da her gün İETT otobüsü ve metrobüslerde yaşanan arızalar vatandaşları çileden çıkarırken bugün metrobüs kazası meydana geldi. Üsküdar'da, durakta yolcu indiren metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu araçlarda hasar oluştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA