Malatya deprem son dakika! Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

"Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 07.56'ta 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Peki, Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER