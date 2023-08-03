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Malatya deprem son dakika! Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
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Malatya deprem son dakika! Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

"Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 07.56'ta 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Peki, Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

"Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 07.56'ta 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Peki, Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 07.56'ta 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Pütürge (Malatya)

Tarih:2023-08-03 Saat:07:56:15 TSİ

Enlem:38.167 N

Boylam:38.674 E

Derinlik:7.04 km

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