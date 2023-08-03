İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu eleştirileri dinmek bilmiyor: Siyasi ömrüne ömür katacak bir yoğun bakım ünitesi değiliz
Seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu kendi partisi başta olmak üzere ittifak ortakları tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu. Özellikle İYİ Parti cephesinden 2024 seçimlerine ittifak olmadan girileceğine yönelik üst üste açıklamalar gelirken İYİ Partili Yiğit Karakış'dan bir çıkış daha geldi. Karakış "İYİ Parti, tükenmiş Kılıçdaroğlu’nun siyasi ömrüne ömür katacak bir yoğun bakım ünitesi değildir." sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken muhalefete ihanet etmekle suçladı. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesmiş ve istifa çağrılarına kulak tıkamıştı.
İTTİFAK ORTAKLARI FATURAYI BAY KEMAL'E KESTİ
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı kendi partisinin tabanında rahatsızlık yaratırken, ittifak ortakları da yaşanan mağlubiyetin faturasını Bay Kemal'e kesti.
"LAMI CİMİ YOK KAYBETTİK"
Özellikle İYİ Parti cephesinden Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştiriler gelirken, Meral Akşener seçimlerden sonra yaptığı açıklamada "İlk kez konuşuyorum. Lamı cimi yok, kaybettik." dedi.
"2019'DA BİZİM SAYEMİZDE KAZANDINIZ"
Akşener'in bu açıklaması sonrası İYİ Parti'den üst üste Kılıçdaroğlu eleştirileri gelirken İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, tabanlarının ittifak olmadan yerel seçimlere girmek istediğini belirtip, CHP'ye "2019'da bizim sayemizde kazandınız" göndermesinde bulundu.
"TABANIMIZ İTTİFAK İSTEMİYOR"
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise, yerel seçimde 81 ilde aday çıkarmayı planladıkları söyledi. CHP ile ittifak kurma konusunda bir çalışmaları olmadığını vurgulayan Zorlu, "Böyle bir gündemimiz bulunmamaktadır" diye konuştu.
"YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ DEĞİLİZ"
İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerin arkası kesilmezken bir çıkış da İYİ Partili Yiğit Karakış'dan geldi.Twitter hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp, "İYİ Parti, tükenmiş Kılıçdaroğlu'nun siyasi ömrüne ömür katacak bir yoğun bakım ünitesi değildir." ifadelerini kullandı.
MUHALEFETE İHANET ETTİ
Kılıçdaroğlu'nun muhalefete ihanet ettiğini söyleyen Karakış, ittifakın küçük ortaklarını da hedef tahtasına koyup "Küçük hesap peşinde koşanlar, büyük zaferlerin önündeki en büyük engeldir." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI SON DAKİKA 2023! Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? e-Devlet / MEBBİS sonuç ekranı!
- 3 burç zirveye yerleşti! Beyinleri makine gibi çalışıyor! İşte en zeki burç sıralaması 2023!
- iPhone 15 ne zaman çıkacak, kaç TL olacak 2023? IPHONE 15 özellikleri, fiyat listesi...
- Halkbank duyurdu! Hesabına TL yatıranlara 32 gün sonra 8.661,92 TL EK nakit para ödemesi yapılacak
- Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir? Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri...
- Metin Gürak kimdir? Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
- BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2023 | BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı! meb.gov.tr
- KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2023 ÖSYM KPSS alan bilgisi ve ÖABT sonuçları... Kaç yıl geçerli olacak?
- Meclis ne zaman açılacak 2023? TBMM yeni yasama dönemi ne zaman başlıyor?
- TİRANA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Tirana - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? BJK maçı canlı yayın bilgileri!
- Gelinim Mutfakta 3 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim birinci oldu?
- LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Lise 2 tercihleri bitti mi?