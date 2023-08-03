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İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu eleştirileri dinmek bilmiyor: Siyasi ömrüne ömür katacak bir yoğun bakım ünitesi değiliz

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
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İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu eleştirileri dinmek bilmiyor: Siyasi ömrüne ömür katacak bir yoğun bakım ünitesi değiliz

Seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu kendi partisi başta olmak üzere ittifak ortakları tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu. Özellikle İYİ Parti cephesinden 2024 seçimlerine ittifak olmadan girileceğine yönelik üst üste açıklamalar gelirken İYİ Partili Yiğit Karakış'dan bir çıkış daha geldi. Karakış "İYİ Parti, tükenmiş Kılıçdaroğlu’nun siyasi ömrüne ömür katacak bir yoğun bakım ünitesi değildir." sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken muhalefete ihanet etmekle suçladı. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesmiş ve istifa çağrılarına kulak tıkamıştı.

İTTİFAK ORTAKLARI FATURAYI BAY KEMAL'E KESTİ

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı kendi partisinin tabanında rahatsızlık yaratırken, ittifak ortakları da yaşanan mağlubiyetin faturasını Bay Kemal'e kesti.

"LAMI CİMİ YOK KAYBETTİK"

Özellikle İYİ Parti cephesinden Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştiriler gelirken, Meral Akşener seçimlerden sonra yaptığı açıklamada "İlk kez konuşuyorum. Lamı cimi yok, kaybettik." dedi.

"2019'DA BİZİM SAYEMİZDE KAZANDINIZ"

Akşener'in bu açıklaması sonrası İYİ Parti'den üst üste Kılıçdaroğlu eleştirileri gelirken İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, tabanlarının ittifak olmadan yerel seçimlere girmek istediğini belirtip, CHP'ye "2019'da bizim sayemizde kazandınız" göndermesinde bulundu.

"TABANIMIZ İTTİFAK İSTEMİYOR"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise, yerel seçimde 81 ilde aday çıkarmayı planladıkları söyledi. CHP ile ittifak kurma konusunda bir çalışmaları olmadığını vurgulayan Zorlu, "Böyle bir gündemimiz bulunmamaktadır" diye konuştu.

"YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ DEĞİLİZ"

İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerin arkası kesilmezken bir çıkış da İYİ Partili Yiğit Karakış'dan geldi.Twitter hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp, "İYİ Parti, tükenmiş Kılıçdaroğlu'nun siyasi ömrüne ömür katacak bir yoğun bakım ünitesi değildir." ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE İHANET ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun muhalefete ihanet ettiğini söyleyen Karakış, ittifakın küçük ortaklarını da hedef tahtasına koyup "Küçük hesap peşinde koşanlar, büyük zaferlerin önündeki en büyük engeldir." dedi.

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