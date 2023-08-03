İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu eleştirileri dinmek bilmiyor: Siyasi ömrüne ömür katacak bir yoğun bakım ünitesi değiliz

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesmiş ve istifa çağrılarına kulak tıkamıştı.