Mansur Yavaş'ın algısını bozan belgeler! AK Partili Hakan Han Özcan "borçlanma" balonunu patlattı: Bu paralar nerede?
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "borçlanma" talebi reddedildikten sonra algı oyununa başlayan Mansur Yavaş'a belgeli cevap geldi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yavaş'ın görevde olduğu 4,5 yıllık dönemde toplamda 130 milyar TL'den daha fazla bütçe yönetmek için yetki aldığını söylerken, madde madde yanıt verdi.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yaptığı açıklamada, Yavaş'ın algı çabasına "belgelerle" yanıt verdi. Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artırmak amacıyla boçlanma yetkisi isteyen ve istediği yetkiyi alamayınca yalan ve iftiralarla algı operasyonu başlatan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın oyununu AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan belgeleri ile bozdu. Özcan Yavaş'ın hali hazırda 4 milyar 300 milyon TL'lik borçlanma yetkisinin olduğunu söyledi.
Yavaş'ın algı operasyonuna tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın görevde olduğu 4 buçuk yıl boyunca toplamda 130 milyar 298 milyon 650 bin TL tutarında bütçe yönetmek üzere yetki aldığını kaydetti.
Bunun dışında Yavaş'ın ABB Meclisi'nden 19 milyar 106 milyon 854 bin 554 TL borçlanma yetkisi istediğini hatırlatan Özcan Yavaş'ın şimdiye kadar aldığı borçlanma yetkilerini tarihleri ile açıkladı ve şu bilgileri verdi:
ALGI OYUNLARI İLE KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR
"07 Temmuz 2022 tarih ve 1412 sayılı meclis kararı ile 63 milyon Euro yani 1 milyar 795 milyon 500 bin TL borçlanma yetkisi almış. Yine 07 Temmuz 2022 tarihli ve 1413 sayılı meclis kararı ile 6 milyar Japon Yeni yani 1 milyar 200 milyon TL'lik yetki alınmış. Yetmemiş 14 Haziran 2022 tarihli 1276 sayılı meclis kararı ile 'Ankara su temin projesi (Gerede)' finansmanı kapsamında kalan kredinin ASKİ Genel Müdürlüğünün (Çamlıdere ve Beypazarı su temin projeleri) iki adet projesi için kullanılması üzere 9 milyar 956 milyon 772 bin 774 Japon Yeni TL karşılığı ise 1 milyar 991 milyon 354 bin 554 TL borçlanma yetkisi alınmış.
Ancak bu projeye dair tek bir çivi dahi çakılmamış. Ayrıca 12 Aralık 2022 tarihli 2258 sayılı meclis kararı ile 320 milyon Euro yani 9 milyar 120 milyon TL borçlanma yetkisi alınmış. Son olarak da 13 Ocak 2023 tarihli 196 sayılı meclis kararı ile 5 Milyar TL tutarında borçlanma yetkisi verildi. 'Engelleniyoruz' , 'Hizmet etmemize izin verilmiyor' algısı oluşturmaya çalışan Yavaş ne hikmetse bu borçlanma yetkilerinin hiçbirini kullanmadı.
Yavaş değil miydi 350 milyon TL'nin Polatlı-Gölbaşı hatları ve Tatlar Atıksu Artıma Tesisi'nin yapımı için yeterli olacağını söyleyen? Yavaş'a soruyorum istediğiniz bütün borçlanma yetkilerine yüzde 98 oranında olumlu cevap verildi. Sizin şu anda Ocak ayında size verilen 5 milyarlık borçlanma yetkisi ile toplamda 19 milyar 106 milyon 854 bin 554 TL borçlanma yetkiniz var. Bu borçlanma yetkilerini neden kullanmıyorsunuz da Meclisten hala 5 milyarlık borçlanma yetkisi istiyorsunuz. Buna rağmen istediğiniz verilmedi diye algı oyunları ile halkı kandırmaya çalışıyorsunuz?"
SEÇİLDİĞİ GÜNDEN BU YANA ÇİVİ ÇAKMADI
4 buçuk yılda Ankara'ya tek bir çivi çakılmadığını vurgulayan Özcan, "Ankara parsel parsel satıldı. Yavaş 2019 yılından beri 81 kez toplu arsa/bina satışına çıkıp yüzlerce arsa ve bina sattı. Bu sattığı taşınmazların toplam satış bedeli 7 milyar 598 milyon 778 bin 764 TL'dir. Dolar bazında bu rakam 539 milyon 408 bin 412 dolar ediyor.
Bugünkü rayiciyle bu rakam 14 milyar 603 milyon 403 bin 939 TL'ye denk geliyor. Bunca taşınmazın satışına rağmen ABB borç batağına sürüklendi. Şu anda sadece ASKİ üzerinden 11 milyar TL borçlanma yetkin var. Personelin maaşı ödenemiyor. EYT'den emekli olan personelin hakkı ödenemiyor. Metrolar sürekli arıza yapıyor. Yürüyen merdivenlerin arızaları onarılamıyor. Mazgallar temizlenmiyor. Yenimahalle'de bulunan teleferik bir gün çalışıyorsa 6 gün çalışmıyor. Kendi projem dediğin ne var Ankara'da Sayın Yavaş?" diye konuştu.
BU KADAR PARAYI NE YAPTIN?
Personel maaşlarına da değinen Özcan; "Şu anda ABB'de çalışan personellerin 7 aylık ödemesi 806 milyon 435 bin TL. ASKİ - EGO hariç 34 milyarlık bütçedeki 7 aylık pay yüzde 2,5 bile değil 2,4. Bu paraya yüzde 50 zam yapsan ki yapmadın kasadan çıkacak para 864 milyon.
Ayrıca ABB'nin Şirketlerindeki çalışanların 6 aylık çalışmalarının karşılığı ödendi. Bu 6 aylık kısımda kasadan çıkan toplam para 333 milyon 333 bin TL. Personele zam yaparken bir bardak suda fırtına kopartan Yavaş, bunca parayı ne yaptınız?" diye sordu.
SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞTI
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden de Mansur Yavaş'a belgelerle verdiği yanıtı paylaştı. Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
1- 4 buçuk yılda toplamda 130 milyar 298 milyon 650 bin TL tutarında bütçe yönetmek için yetki aldınız.
2- Toplam 21 milyar 983 milyon 854 bin 554 TL borçlanma yetkisi verdik. 12 Milyar 612 Milyon 350 bin TL'yi kullandınız. Geriye kalan 9 Milyar 371 Milyonu neden kullanmıyorsunuz da Meclisten hala 5 milyarlık borçlanma yetkisi istiyorsunuz?
3- ASKİ Üzerinden 10 Milyar 500 Milyon Borçlanma Yetkisi Aldınız
4- Bugünkü raiç bedelle 14 Milyar taşınmaz satıldı, bir çivi çakılmadı.
5- 350 milyon TL'nin Polatlı-Gölbaşı hatları ve Tatlar Atıksu Artıma Tesisi'nin yapımı için yeterli olacağını söylediniz.
6- 4 milyar 300 milyon borçlanma yetkiniz olmasına rağmen Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi için Büyükşehir Belediye Meclisi'nden 5 milyar TL'lik "borçlanma" yetkisi istediniz.
7- Görevde olduğunuz 4 buçuk yıl boyunca toplamda 130 milyar 298 milyon 650 bin TL tutarında bütçe yönetmek üzere yetki aldınız.
8- ASKİ Genel Müdürlüğünün (Çamlıdere ve Beypazarı su temin projeleri) iki adet projesi için kullanılması üzere 9 milyar 956 milyon 772 bin 774 Japon Yeni TL karşılığı ise 1 milyar 991 milyon 354 bin 554 TL borçlanma yetkisi alınmış. Ancak bu projeye dair tek bir çivi dahi çaktınızmı?
9- Son olarak da 13 Ocak 2023 tarihli 196 sayılı meclis kararı ile 5 Milyar TL tutarında borçlanma yetkisi verildi. 'Engelleniyoruz' , 'Hizmet etmemize izin verilmiyor' algısı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ne hikmetse bu borçlanma yetkilerinin hiçbirini kullanmıyorsunuz.
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