Mansur Yavaş'ın algısını bozan belgeler! AK Partili Hakan Han Özcan "borçlanma" balonunu patlattı: Bu paralar nerede?

SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞTI

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden de Mansur Yavaş'a belgelerle verdiği yanıtı paylaştı. Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



1- 4 buçuk yılda toplamda 130 milyar 298 milyon 650 bin TL tutarında bütçe yönetmek için yetki aldınız.



2- Toplam 21 milyar 983 milyon 854 bin 554 TL borçlanma yetkisi verdik. 12 Milyar 612 Milyon 350 bin TL'yi kullandınız. Geriye kalan 9 Milyar 371 Milyonu neden kullanmıyorsunuz da Meclisten hala 5 milyarlık borçlanma yetkisi istiyorsunuz?



3- ASKİ Üzerinden 10 Milyar 500 Milyon Borçlanma Yetkisi Aldınız



4- Bugünkü raiç bedelle 14 Milyar taşınmaz satıldı, bir çivi çakılmadı.



5- 350 milyon TL'nin Polatlı-Gölbaşı hatları ve Tatlar Atıksu Artıma Tesisi'nin yapımı için yeterli olacağını söylediniz.



6- 4 milyar 300 milyon borçlanma yetkiniz olmasına rağmen Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi için Büyükşehir Belediye Meclisi'nden 5 milyar TL'lik "borçlanma" yetkisi istediniz.



7- Görevde olduğunuz 4 buçuk yıl boyunca toplamda 130 milyar 298 milyon 650 bin TL tutarında bütçe yönetmek üzere yetki aldınız.



8- ASKİ Genel Müdürlüğünün (Çamlıdere ve Beypazarı su temin projeleri) iki adet projesi için kullanılması üzere 9 milyar 956 milyon 772 bin 774 Japon Yeni TL karşılığı ise 1 milyar 991 milyon 354 bin 554 TL borçlanma yetkisi alınmış. Ancak bu projeye dair tek bir çivi dahi çaktınızmı?



9- Son olarak da 13 Ocak 2023 tarihli 196 sayılı meclis kararı ile 5 Milyar TL tutarında borçlanma yetkisi verildi. 'Engelleniyoruz' , 'Hizmet etmemize izin verilmiyor' algısı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ne hikmetse bu borçlanma yetkilerinin hiçbirini kullanmıyorsunuz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN