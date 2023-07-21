Kahramanmaraş'ta deprem son dakika | Az önce Elbistan'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli, AFAD son depremler...
Kahramanmaraş'ta az önce deprem mi oldu sorusunun cevabı merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin listesi ile fay hattı hareketleri yakından takip ediliyor. Elbistan merkezli depremin büyüklüğü ve şiddeti belirlendi. Konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
AFAD son dakika duyurusuyla bildirdi. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorusu anlık olarak araştırılıyor. İşte detaylar...
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-07-21
Saat:14:23:24 TSİ
Enlem:38.176 N
Boylam:37.256 E
Derinlik:5.55 km
Deprem Mi Oldu Son Dakika? AFAD- KANDİLLİ Son Depremler Listesi!
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
21-07-2023 14:29:34 38.029 36.404 7 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş) 595926
21-07-2023 14:23:24 38.176 37.256 5.55 MW 4.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 595923
21-07-2023 14:14:30 38.086 38.423 7 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman) 595925
21-07-2023 14:00:46 37.359 36.819 2.31 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 595924
21-07-2023 13:46:00 38.233 37.9 5.28 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya) 595922
21-07-2023 13:43:36 37.957 38.123 7 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) 595919
21-07-2023 13:22:39 37.743 36.155 7 ML 1.7 Sumbas (Osmaniye) 595912
21-07-2023 13:16:41 38.251 38.726 14.73 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 595905
21-07-2023 13:12:11 39.151 26.042 7.18 ML 2.4 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [36.52 km] Ayvacık (Çanakkale) 595911
21-07-2023 13:08:44 38.034 37.724 7 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 595906
21-07-2023 12:54:09 39.577 38.856 5.81 ML 1.4 Kemah (Erzincan) 595920
21-07-2023 12:49:59 39.908 28.851 17.62 ML 1.9 Orhaneli (Bursa) 595917
21-07-2023 12:48:21 38.188 37.252 7.26 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 595921
21-07-2023 12:46:26 38.138 36.575 7.02 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 595918
21-07-2023 12:43:58 38.412 39.106 7 ML 1.4 Sivrice (Elazığ) 595914
21-07-2023 12:40:12 38.154 37.89 8.1 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 595916
21-07-2023 12:34:08 38.071 38.394 7 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman) 595915
21-07-2023 12:29:53 40.353 29.437 6.77 ML 1.2 Orhangazi (Bursa) 595913
21-07-2023 12:19:30 35.851 29.039 6.77 ML 1.7 Akdeniz - [53.52 km] Kaş (Antalya) 595910
21-07-2023 12:17:19 38.244 38.496 15.93 ML 1.7 Battalgazi (Malatya) 595909
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