A Haber’de bomba kulis: Özel ve Günaydın’ın görevine son verilecek! İşte yerlerine gelecek isimler...

"SAKLI GİZLİ SÖZÜ OLAN BİR İNSAN DEĞİLİM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile bazı CHP'li milletvekillerinin Zoom toplantısıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Günaydın, herhangi bir televizyon programında söyledikleri ile toplantıda bahsettiklerinin aynı doğrultuda olduğunu belirtti.

Günaydın, "Saklı gizli sözü olan bir insan değilim, yıllardır da böyle davranıyorum. Hiçbir eylemim partimin ve ülkemin yararı dışında sonuç doğurmaz." dedi.