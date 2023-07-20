A Haber'de bomba kulis: Özel ve Günaydın'ın görevine son verilecek! İşte yerlerine gelecek isimler...
CHP’de Ekrem İmamoğlu tarafından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı başlatılan “değişim” adı altında “darbe girişimi” video konferans toplantısının patlaması gündeme bomba gibi düşmüştü. CHP'yi sarsan olayın yankıları sürerken, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında Gazeteci Mahmut Övür, bomba bir kuliste bulundu. Övür, video konferans toplantısında yer alan isimlerden Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın Pazar günü yapılacak CHP Parti Meclisi'nde görevlerine son verileceğini belirtti. Öte yandan Övür, Özel ve Günaydın'ın yerine gelecek isimleri de açıkladı.
Seçimlerde büyük bir hezimet yaşamasına rağmen istifaya yanaşmayan ve mağlubiyetin faturasını MYK ile danışmanlarına kesen Kemal Kılıçdaroğlu partisinde bazı isimlerin büyük tepkisini çekti.
Başta Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimler Bay Kemal'e karşı baş kaldırırken, İmamoğlu "İktidar için değişim" adıyla bir internet sitesi kurdu. Tanju Özcan ise Bolu'dan Ankara'ya yürüyerek Kılıçdaroğlu'nun istifasını istedi.
CHP'de yüksek sesle "değişim" isteyen bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nun A takımında yer alan eski yöneticilerle yaptığı çevrimiçi toplantının görüntüleri ifşa oldu...
Bu durum "CHP'de kaset savaşları mı başladı?" sorusunu akıllara getirdi.
Zira Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olanlar kaset kumpasıyla bir bir devre dışı bırakılmıştı.
Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesinde TBMM'de yaptığı son grup toplantısında gözyaşlarına boğulan Özgür Özel ve Engin Özkoç, İmamoğlu'nun gizli toplantısına katıldı.
KILIÇDAROĞLU'NA BAŞ KALDIRDI! CHP'Lİ ÖZEL: KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİM
CHP'li Özgür Özel, kendini savundu, istifa etmeyeceğini söyledi ve "Konuşmaya devam edeceğim" dedi.
Engin Özkoç ise "Değişim insanların talebidir, İmamoğlu ile görüşüyorum" dedi.
"SAKLI GİZLİ SÖZÜ OLAN BİR İNSAN DEĞİLİM"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile bazı CHP'li milletvekillerinin Zoom toplantısıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Günaydın, herhangi bir televizyon programında söyledikleri ile toplantıda bahsettiklerinin aynı doğrultuda olduğunu belirtti.
Günaydın, "Saklı gizli sözü olan bir insan değilim, yıllardır da böyle davranıyorum. Hiçbir eylemim partimin ve ülkemin yararı dışında sonuç doğurmaz." dedi.
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında Gazeteci Mahmut Övür, CHP içerisinde çıkan video konferans toplantısının patlamasına yönelik CHP'nin içinde istifaların gerçekleşeceğini belirtti.
Gazeteci Mahmut Övür'ün açıklamalarında yer alan satır başları:
"ÖZGÜR ÖZEL VE GÖKHAN GÜNAYDIN'IN GÖREVİNE SON VERİLECEK"
Pazar günkü part meclisinde büyük ihtimalle Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın görevine son verileceği düşünülüyor. Onların yerine de, Faik Öztrak'ın Grup Başkanı, Yunus Emre'nin ise Grup Başkan Vekili olarak atanacağı iddia ediliyor.
Nasıl görevden uzaklaştırılacağı bilinmiyor, ancak büyük ihtimalle istifaya davet edilecek. CHP'nin içerisinde şu anda bu konuşuluyor.
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