YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ, neden çöktü son dakika? 17 Temmuz Youtube arama neden çalışmıyor, sorun mu var?
"Youtube neden çöktü?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Youtube'a zaman zaman erişim problemleri yaşanıyor. Dünyada en çok kullanılan video paylaşım sitesi YouTube'da erişim sorunu yaşanıyor. Peki, YouTube sorun ne zaman çözülecek? İşte haberin ayrıntıları...
"Youtube neden çöktü?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Youtube'a zaman zaman erişim problemleri yaşanıyor. Sorunla karşılaşan internet kullanıcları, YouTube sorun ne zaman çözülecek? sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
YOUTUBE ARAMA NEDEN ÇALIŞMIYOR?
Henüz konuyla ilgili Youtube yönetiminden resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar haberimizde güncellenecektir.
YOUTUBE NE ZAMAN KURULDU?
YouTube, bugün dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya hizmet veren en popüler video paylaşım platformlarından biridir. Ancak pek çok kişi, YouTube'un ne zaman kurulduğunu bilmez. Eğer siz de bunun merakınız varsa, aşağıdaki bilgiler size fikir verebilir.
YouTube, 14 Mart 2005'te Kaliforniya, San Bruno'da kurulmuştur. Kurucuları olan Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim, zamanlarının popüler video paylaşım sitelerinden hoşnut olmadıkları için kendilerine alternatif bir platform arayışına girdiler. Bu arayışın sonucunda, kullanıcıların kendilerine ait videoları kolayca yükleyebilecekleri ve izleyebilecekleri bir platform oluşturmaya karar verdiler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS SONUÇLARI açıklandı mı, erken açıklanır mı, tercihler ne zaman? YKS 2023 ÖSYM SONUÇ EKRANI!
- 8000 tl seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı 2023?
- HSK kararname açıklandı mı son dakika 2023? Atama yapılan iller hangileri? İşte isim isim atama listesi
- Karatay diyetinin olmazsa olmazı! Uyurken bile kilo verdiriyor! İşte, çabucak zayıflatan Canan Karatay formülü!
- 10 yıl primle erken emekli olabilirsiniz! 10-12.5-15 yıl formülüyle yeni tablo çıktı! 3600 kısmi emeklilik detayı, prim indirimi, sigorta, yaş şartı...
- İstanbul Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kontenjanları! 2 ve 4 yıllık taban puanları, başarı sıralaması...
- TCMB faiz kararı açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? Merkez Bankası PPK temmuz ayı toplantısı ne zaman?
- İOKBS bursu ne kadar oldu, zamlı mı yatacak 2023? MEB bursluluk sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklanma tarihi...
- YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞVURU 2023! 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek! Depremzede hibe desteği başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
- E-Okul yetenek sınavı sonuç ekranı 2023 | MEB e-Okul yetenek sınav sonuçları açıklandı mı? Güzel sanatlar, Spor, Anadolu İmam Hatip Liseleri...
- Marmara Üniversitesi bölümleri 2023! Marmara Üniversitesi kontenjanları! 2 ve 4 yıllık taban puanları, başarı sıralaması...
- 1 değil yarım gram altını olan dahi beklesin! Altın fiyatlarında ok fırladı! İslam Memiş aralığı verdi! Yıl sonunda...