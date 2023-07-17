YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ, neden çöktü son dakika? 17 Temmuz Youtube arama neden çalışmıyor, sorun mu var?

YOUTUBE NE ZAMAN KURULDU?

YouTube, bugün dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya hizmet veren en popüler video paylaşım platformlarından biridir. Ancak pek çok kişi, YouTube'un ne zaman kurulduğunu bilmez. Eğer siz de bunun merakınız varsa, aşağıdaki bilgiler size fikir verebilir.