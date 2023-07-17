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YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ, neden çöktü son dakika? 17 Temmuz Youtube arama neden çalışmıyor, sorun mu var?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.07.2023 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023
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YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ, neden çöktü son dakika? 17 Temmuz Youtube arama neden çalışmıyor, sorun mu var?

"Youtube neden çöktü?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Youtube'a zaman zaman erişim problemleri yaşanıyor. Dünyada en çok kullanılan video paylaşım sitesi YouTube'da erişim sorunu yaşanıyor. Peki, YouTube sorun ne zaman çözülecek? İşte haberin ayrıntıları...

"Youtube neden çöktü?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Youtube'a zaman zaman erişim problemleri yaşanıyor. Sorunla karşılaşan internet kullanıcları, YouTube sorun ne zaman çözülecek? sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

YOUTUBE ARAMA NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Henüz konuyla ilgili Youtube yönetiminden resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar haberimizde güncellenecektir.

YOUTUBE NE ZAMAN KURULDU?

YouTube, bugün dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya hizmet veren en popüler video paylaşım platformlarından biridir. Ancak pek çok kişi, YouTube'un ne zaman kurulduğunu bilmez. Eğer siz de bunun merakınız varsa, aşağıdaki bilgiler size fikir verebilir.

YouTube, 14 Mart 2005'te Kaliforniya, San Bruno'da kurulmuştur. Kurucuları olan Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim, zamanlarının popüler video paylaşım sitelerinden hoşnut olmadıkları için kendilerine alternatif bir platform arayışına girdiler. Bu arayışın sonucunda, kullanıcıların kendilerine ait videoları kolayca yükleyebilecekleri ve izleyebilecekleri bir platform oluşturmaya karar verdiler.

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