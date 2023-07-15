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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye Yüzyılı kahramanlarımızı saygı ve minnetle...

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Giriş Tarihi: 15.07.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye Yüzyılı kahramanlarımızı saygı ve minnetle...

Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, "15 Temmuz destanı, göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir. Zaferin 7'nci yıl dönümünde, yurdun dört bir yanını kuşatan karanlığa ay gibi doğan Türkiye Yüzyılı kahramanlarımızı saygı ve minnetle andık." ifadelerini kullandı.

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