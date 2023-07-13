15 Temmuz resmi tatil mi? 14 Temmuz 2023 yarım gün mü? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel kurumlar tatil mi?
"15 Temmuz resmi tatil mi?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Şehit ve gazilerin anılacağı Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım başladı. Özellikle çalışanlar, "15 Temmuz hangi güne denk geliyor?","14 Temmuz yarım gün mü?" sorularını gündeme getirdi. İşte, 15 Temmuz Cumartesi günü kapalı olan kurumlar...
"15 Temmuz resmi tatil mi 2023?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Şehit ve gazilerin anılacağı Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım başladı. "15 Temmuz resmi tatil mi, 14 Temmuz yarım gün mü?" gibi sorular gündeme getiriliyor. İşte, detaylar...
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl cumartesi gününe denk gelmektedir.
14 TEMMUZ YARIM GÜN MÜ 2023?
Genellikle bayram öncesinin de yarım gün olarak değerlendirilmesi sebebiyle 14 Temmuz Cuma günü için de araştırmalar başladı.
Ancak 14 Temmuz resmi tatil kapsamında yer almıyor.
15 TEMMUZ DESTANI
15 Temmuz 2016 günü darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtülmüştür. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen bu zafer, dünyada örneği olmayan bir ruh halini ve demokrasi bilincini ortaya koymaktadır. Zaferle sonuçlanan bu anlamlı direnişi ve mücadele ruhunu toplumsal hafızada her daim diri tutmak amacıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" her yıl özenle hazırlanan çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. Bu kapsamda sadece 2020 yılında yurt içinde bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 2 binin üzerinde, yurt dışında ise 700'ün üzerinde faaliyet düzenlenmiştir.
İletişim Başkanlığı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programlarının yurt içi ve yurt dışı koordinasyonunu yürütmektedir. Milletin destanına ilişkin farkındalık oluşturmak ve toplumsal hafızayı diri tutmak amacıyla stratejik iletişim faaliyetleri yürüten İletişim Başkanlığı; her yıl panellerden çeşitli dillerde hazırlanan kitaplara, dijital gösterim merkezlerinden konserler ile kısa film ve senaryo yarışmalarına, tematik videolardan mapping ve drone gösterilerine kadar çok geniş bir yelpazede faaliyetler yürütmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ mülakatları hangi tarihte açıklanacak?
- 2022-2023 Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihi açıklandı mı?
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 14 Temmuz 2023 yarım gün mü? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel kurumlar tatil mi?
- SSK, Bağkur'luya %25 zamla emekli maaş tablosu netleşti! Ek zam + seyyanen artış hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL maaş alana...
- Ücretsiz müzekart nasıl alınır 2023? Müzekart GNS kimlere verilir, şartları neler? ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURU EKRANI!
- 3600 kısmi emeklilik son dakika detayı çıktı! 2000 - 2008 - 2014 sonrasına kesin tablo geldi! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş çizelgesi...
- 15 Temmuz kargolar açık mı 2023? 15 Temmuz Cumartesi PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo bugün çalışıyor mu?
- Gelinim Mutfakta 13 Temmuz 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Siroz nedir, neden olur? Ufuk Özkan'ın hastalığı siroz tedavisi var mı? 3. derece siroz belirtileri...
- Dul ve yetim maaşı alanlara müjde! Temmuz 2023 dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, iyileştirme olacak mı?
- Ek ders ücreti ne kadar, Haziran ayı ödeme tarihleri açıklandı mı? 2023 ücretli, kadrolu, sözleşmeli öğretmen zamlı maaşlar...
- 2023 DGS saat kaçta başlayacak? Sınav kaç soru, kaç dakika? DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!