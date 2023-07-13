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15 Temmuz resmi tatil mi? 14 Temmuz 2023 yarım gün mü? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel kurumlar tatil mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2023
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15 Temmuz resmi tatil mi? 14 Temmuz 2023 yarım gün mü? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel kurumlar tatil mi?

"15 Temmuz resmi tatil mi?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Şehit ve gazilerin anılacağı Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım başladı. Özellikle çalışanlar, "15 Temmuz hangi güne denk geliyor?","14 Temmuz yarım gün mü?" sorularını gündeme getirdi. İşte, 15 Temmuz Cumartesi günü kapalı olan kurumlar...

"15 Temmuz resmi tatil mi 2023?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Şehit ve gazilerin anılacağı Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım başladı. "15 Temmuz resmi tatil mi, 14 Temmuz yarım gün mü?" gibi sorular gündeme getiriliyor. İşte, detaylar...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl cumartesi gününe denk gelmektedir.

14 TEMMUZ YARIM GÜN MÜ 2023?

Genellikle bayram öncesinin de yarım gün olarak değerlendirilmesi sebebiyle 14 Temmuz Cuma günü için de araştırmalar başladı.

Ancak 14 Temmuz resmi tatil kapsamında yer almıyor.

15 TEMMUZ DESTANI

15 Temmuz 2016 günü darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtülmüştür. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen bu zafer, dünyada örneği olmayan bir ruh halini ve demokrasi bilincini ortaya koymaktadır. Zaferle sonuçlanan bu anlamlı direnişi ve mücadele ruhunu toplumsal hafızada her daim diri tutmak amacıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" her yıl özenle hazırlanan çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. Bu kapsamda sadece 2020 yılında yurt içinde bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 2 binin üzerinde, yurt dışında ise 700'ün üzerinde faaliyet düzenlenmiştir.

İletişim Başkanlığı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programlarının yurt içi ve yurt dışı koordinasyonunu yürütmektedir. Milletin destanına ilişkin farkındalık oluşturmak ve toplumsal hafızayı diri tutmak amacıyla stratejik iletişim faaliyetleri yürüten İletişim Başkanlığı; her yıl panellerden çeşitli dillerde hazırlanan kitaplara, dijital gösterim merkezlerinden konserler ile kısa film ve senaryo yarışmalarına, tematik videolardan mapping ve drone gösterilerine kadar çok geniş bir yelpazede faaliyetler yürütmektedir.

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