Hollanda’dan gelen tırda ele geçirildi: Tam 4 milyon değerinde

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Hollanda'dan Türkiye'ye gelen bir TIR'ın getirdiği eşyalar incelemeye alındı. Erenköy Gümrük Sahasına gelen eşyalar Ticaret Bakanlığı'nın gelişmiş teknoloji ve sistemlerinde yapılan sorgulamalarda riskli olarak değerlendirildi.

TIR'ın taşıdığı eşyaların belgelerde zati eşya, ev eşyası şeklinde beyan edildiği belirlendi. Yapılan fiziki kontrollerde, kullanılmamış ve piyasaya sürülmeye hazır, ticari niteliği olan çok sayıda eşya tespit edildi.