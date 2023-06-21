Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret, memur maaşı ve enflasyonla mücadele açıklaması!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 28'inci dönemdeki ilk meclis grup toplantısında kürsüye çıktı. Başkan Erdoğan'ın asgari ücretten, enflasyonla mücadeleye, kirada yüzde 25 zam sınırlamasından çiftçilere birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yeni dönemin ilk AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, asgari ücrete yapılan yüzde 34 zam ve enflasyonla mücadele ile ilgili konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:
VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNİ KARŞILAMAYA BAŞLADIK
Kabinemizin teşekkülü ile vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya başladık. Arpa ve buğday alım fiyatlarımız ile çiftçilerimizi sevindirdik. Toplumun çeşitli kesimlerine müjdelerimizi paylaştık. Asgari ücret komisyon görüşmeleri dün uzlaşma ile gerçekleşti. Asgari ücreti brüt 13 bi 400 liraya, net tutarı 11 bin 400 liraya yükselttik. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 107 oranında yükselttik.
ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMİYORUZ
Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik, ezdirmiyoruz. Asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ay boyunca 500 lira olarak uygulayacağız. Kurban Bayramı arefesinde çalışanlarımıza yeni sevinç yaşatacağına inandığım asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum.
MEMUR MAAŞI SÖZÜMÜZÜ İNŞALLAH YERİNE GETİRECEĞİZ
Seçim döneminde açıkladığımız memur maaşları ile ilgili sözleri de inşallah yerine getireceğiz. Büyüyen ekonomiden 85 milyonun tammaının hak ettiği payı alacaktır. Ekonomik koordinasyon kurulu ilk toplantısını yaptı. Büyümekte kararlıyız. Vatandaşın işini aşını koruyup büyütmesi önceliklerimizdir.
ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLI ADIMLAR ATACAĞIZ
Enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atacağız. Çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.
KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI UZATILDI
Geçici düzenleme ile yenilenen kira artırım oranını 25 ile sınırlamıştık. Yenilenecek sözleşmeler içinde aynı uygulamayı sürdüreceğiz. Bundan sonra da üreticilerimizi destekleyeceğiz.
DİNLENMEDEN KOŞACAĞIZ
Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi yapana kadar dinlenmeden koşacağız. Orta vadeli programlarımıza başladık.
GENÇLİK BANKAMIZI HAYATA GEÇİRECEĞİZ
Gençlik Bankamızı hayata geçirerek bu yönde bir adım atacağız. Yerel seçimleri ihmal etmeyeceğiz. Psikolojik üstünlüğü devam ettireceğiz. Hedefimiz son seçimlerde el değiştirenler önce olmak üzere daha fazla belediyeyi kazanmaktır. Büyükşehirlere daha fazla asılacağız. Rehavete kapılmadan kutlu yolda yürüyeceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı, ne zaman? LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli oldu mu?
- Emekli yeni maaşları nakış nakış hesaplandı! Temmuz zammıyla maaş skalası değişti! 7.500, 8.000, 8.500 TL alana %34 hesabı! Seyyanen, intibak zammı...
- En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı memur maaşları ne zaman, hangi ay yatacak? Öğretmen, Polis, Hemşire maaşları...
- Deli Yürek geri dönecek mi, ne zaman? Deli Yürek yeni sezonu hangi platformda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var?
- Emekliye beklenen müjde geldi! Ödeme tarihleri netleşti! Tahsis numarası; 0,2,3,4,5,6,7,8 olanlar dikkat! Emekli maaş ve bayram ikramiyesi...
- GS kura sonucu | 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Maçlar ne zaman oynanacak?
- AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?
- Mis gibi kokusuyla gönlünüzü fethedecek Osmanlı köftesi! Bayılarak yediğimiz İsveç tarifi de meğer bizim
- Torba yasa maddeleri tek tek sıralandı! Detaylar netleşiyor! 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur Tescil affı, kira, staj ve çıraklık sigortası...
- Toprağı sıksan bakır, çinko, altın, gümüş fışkırıyor! Milyon dolarlık keşif! İki katına çıktı!
- 1000 TL bayram harçlığı başvuruları başladı mı, ne zaman? Öğrencilere Kurban Bayramı'nda bayram harçlığı verilecek mi, var mı?
- Zamlı 65 yaş aylığı ne zaman, hangi tarihte yatacak? %34 zam sonrası yaşlılık aylığı ne kadar, kaç TL oldu?