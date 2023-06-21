21 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret, memur maaşı ve enflasyonla mücadele açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret, memur maaşı ve enflasyonla mücadele açıklaması!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2023
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan asgari ücret, memur maaşı ve enflasyonla mücadele açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 28'inci dönemdeki ilk meclis grup toplantısında kürsüye çıktı. Başkan Erdoğan'ın asgari ücretten, enflasyonla mücadeleye, kirada yüzde 25 zam sınırlamasından çiftçilere birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yeni dönemin ilk AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, asgari ücrete yapılan yüzde 34 zam ve enflasyonla mücadele ile ilgili konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:

VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNİ KARŞILAMAYA BAŞLADIK

Kabinemizin teşekkülü ile vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya başladık. Arpa ve buğday alım fiyatlarımız ile çiftçilerimizi sevindirdik. Toplumun çeşitli kesimlerine müjdelerimizi paylaştık. Asgari ücret komisyon görüşmeleri dün uzlaşma ile gerçekleşti. Asgari ücreti brüt 13 bi 400 liraya, net tutarı 11 bin 400 liraya yükselttik. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 107 oranında yükselttik.

ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMİYORUZ

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik, ezdirmiyoruz. Asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ay boyunca 500 lira olarak uygulayacağız. Kurban Bayramı arefesinde çalışanlarımıza yeni sevinç yaşatacağına inandığım asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum.

MEMUR MAAŞI SÖZÜMÜZÜ İNŞALLAH YERİNE GETİRECEĞİZ

Seçim döneminde açıkladığımız memur maaşları ile ilgili sözleri de inşallah yerine getireceğiz. Büyüyen ekonomiden 85 milyonun tammaının hak ettiği payı alacaktır. Ekonomik koordinasyon kurulu ilk toplantısını yaptı. Büyümekte kararlıyız. Vatandaşın işini aşını koruyup büyütmesi önceliklerimizdir.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLI ADIMLAR ATACAĞIZ

Enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atacağız. Çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI UZATILDI

Geçici düzenleme ile yenilenen kira artırım oranını 25 ile sınırlamıştık. Yenilenecek sözleşmeler içinde aynı uygulamayı sürdüreceğiz. Bundan sonra da üreticilerimizi destekleyeceğiz.

DİNLENMEDEN KOŞACAĞIZ

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi yapana kadar dinlenmeden koşacağız. Orta vadeli programlarımıza başladık.

GENÇLİK BANKAMIZI HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Gençlik Bankamızı hayata geçirerek bu yönde bir adım atacağız. Yerel seçimleri ihmal etmeyeceğiz. Psikolojik üstünlüğü devam ettireceğiz. Hedefimiz son seçimlerde el değiştirenler önce olmak üzere daha fazla belediyeyi kazanmaktır. Büyükşehirlere daha fazla asılacağız. Rehavete kapılmadan kutlu yolda yürüyeceğiz.

Erdoğan’dan muhalefete başörtüsü çağrısı ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE BAŞÖRTÜSÜ ÇAĞRISI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA