Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan asgari ücret, memur maaşı ve enflasyonla mücadele açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yeni dönemin ilk AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, asgari ücrete yapılan yüzde 34 zam ve enflasyonla mücadele ile ilgili konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:

VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNİ KARŞILAMAYA BAŞLADIK

Kabinemizin teşekkülü ile vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya başladık. Arpa ve buğday alım fiyatlarımız ile çiftçilerimizi sevindirdik. Toplumun çeşitli kesimlerine müjdelerimizi paylaştık. Asgari ücret komisyon görüşmeleri dün uzlaşma ile gerçekleşti. Asgari ücreti brüt 13 bi 400 liraya, net tutarı 11 bin 400 liraya yükselttik. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 107 oranında yükselttik.