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Son dakika! FETÖ'nün TSK yapılanmasına 5 ilde operasyon: 14 gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 13.06.2023 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
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Son dakika! FETÖ’nün TSK yapılanmasına 5 ilde operasyon: 14 gözaltı kararı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan toplam 14 şüphelinin, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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