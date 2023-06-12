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Yerel seçimlerde kimler seçilir? 2024 Belediye seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2023
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Yerel seçimlerde kimler seçilir? 2024 Belediye seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2024 Türkiye yerel seçim tarihi gündemdeki yerini aldı. Her 5 yılda bir gerçekleşen belediye seçimlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oluyor. Son olarak 2019 yılında yapılan seçimlerin tarihi belli oldu. Peki, Belediye seçimleri ne zaman? Yerel seçimlerde kimler seçilir? İşte detaylar...

"Yerel seçimler ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından yerel seçimlerin yapılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Her beş yılda bir gerçekleşen belediye seçimlerinin gerçekleşeceği tarih belli oldu. İşte haberin ayrıntıları...

BELEDİYE SEÇİMLERİ NE ZAMAN, 2024 YILINDA MI?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler şu şekilde;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

EN SON 2019 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye'deki son yerel seçim, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirildi ve seçim sonucunda yerel yönetimler belirlendi.

KAÇ YILDA BİR YAPILIYOR?

YSK'nın kararına göre Mahalli İdareler seçimleri, beş yılda bir yapılır ve o yılın mart ayının son pazar günü oy verme günüdür. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenir.

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