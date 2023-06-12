Yerel seçimlerde kimler seçilir? 2024 Belediye seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

"Yerel seçimler ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından yerel seçimlerin yapılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Her beş yılda bir gerçekleşen belediye seçimlerinin gerçekleşeceği tarih belli oldu. İşte haberin ayrıntıları...