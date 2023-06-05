TBMM'de gündem yeni başkan seçimi! Meclis çarşamba gününü bekliyor
TBMM'yi önümüzdeki günlerde yoğun bir mesai bekliyor. Kabine'nin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin edecek. Çarşamba günü de Meclis başkanlığı seçimi yapılacak.
Türkiye, siyasi olarak yoğun bir gündemden geçiyor... Milletvekillerinin yemin töreniyle 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis, bu hafta da mesaisini sürdürecek. Genel Kurul, 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak.
KABİNE ÜYELERİ YEMİN EDECEK
TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin edecek. TBMM Başkanı çarşamba günü belli olacak TBMM Başkanlığı için gösterilecek adaylar, 6 Haziran Salı günü saat 24.00'e kadar Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilecek.
Genel Kurulda, 7 Haziran Çarşamba günü Meclisin 30. Başkanı için seçim yapılacak. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak.
Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.
AK PARTİ KAPALI TOPLANTI YAPACAK
AK Parti Grubu'nun, grup organlarının belirlenmesi için 6 Haziran Salı günü basına kapalı toplanması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Haziran ayı TEFE TÜFE kira zammı kaç TL olacak? Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? İş yeri, dükkan kira artış oranı hesaplama!
- TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç çıktı? TEFE - TÜFE...
- Emekli 5 aylık zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye KÖK hesabı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
- Galatasaray Fenerbahçe canlı maç izle! 4 Haziran GS - FB derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme ekranı!
- MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? LGS görevli ücreti ne kadar, ayın kaçında yatar?
- Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı sosyal yardım paraları yattı mı?
- EYT 1800, 3600 prim günü şartları açıklandı! 41,42, 43, 44, 45 yaşına erken emeklilik kapısı aralandı! SSK, Bağ-Kur prim eşitlemesi...
- LGS 2023 PUAN HESAPLAMA ROBOTU! OBP nereden, nasıl hesaplanır? 5. 6. 7. 8. Sınıf Okul Başarı Puanı LGS puanına dahil edilecek mi?
- MEB LGS 2023 İLLERE GÖRE TABAN - TAVAN PUANLAR! LGS lise kontenjanları- yüzdelik dilimleri! Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanları! İstanbul, Ankara İzmir...
- 4 Haziran 2023 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? LGS sayısal - sözel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
- LGS SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR! MEB LGS 2023 A - B - C kitapçığı soruları ve cevapları meb.gov.tr!
- LGS 2023 soruları zor muydu, kolay mıydı? LGS 1. ve 2. oturum Twitter - İnstagram yorumları: Türkçe, Tarih, Din Kültürü, Matematik, Fen Bilimleri...