MİT'in yeni başkanı İbrahim Kalın oldu! İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı...
Başkan Erdoğan MİT'in yeni başkanı olarak İbrahim Kalın'ı atadı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır" ifadeleri kullanıldı.
MİT'in yeni başkanı İbrahim Kalın oldu.
Konuyla ilgili açıklama, İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.
İbrahim Kalın'dan ilk mesaj: Güzel ülkem için durmak yok, yola devam...
Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." denildi.
İBRAHİM KALIN KİMDİR?
İbrahim Kalın, 15 Eylül 1971 yılında dünyaya geldi.
Erzurum - Ispir kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1971 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünden 1992 yılında lisans eğitimini tamamladı.Yüksek lisans tahsilini sürdürmek için Malezya'ya gitti. 1996 yılında doktora çalışmaları için ABD'deki George Washington Üniversitesi'ne girdi.College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi.
Felsefe, İslam düşüncesi ve İslam felsefesi üzerine akademik çalışmalarda bulundu. Doktora öğrenimi sırasında "Mulla Sadra'nin Bilgi Teorisi ve Anti-Subjektivist bir Epistemolojinin İmkanı" konusu üzerine çalıştı.Japon araştırmacı Toshihiko Izutsu'nın 'İslamda Varlık Düşüncesi' kitabını ve Şazeli tarikatının Darkaviyye kolunun kurucusu olan Mulay El-Arabi Ed-Darkavi'nin "Bir Mürşidin Mektupları" adlı kitaplarını Türkçeye çevirdi. Halil İnalcık'ın makalesini "İstanbul: Bir İslâm Şehri" başlığıyla tercüme etti. 2005-2009 yılları arasında Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) kurucu başkanlığını yaptı. 2011 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğine atandı. 2007 yılında "İslam ve Batı" adlı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülü'nü kazandı. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedik eserlere katkılarda bulundu. 2014 yılında "Akıl ve Erdem", 2015 yılında "Varlık ve İdrak", 2016 yılında ise "Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş" adlı çalışmaları yayınlandı.
2009 yılında Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olmasıyla boşalan Dış Politikadan Sorumlu Başbakan Başdanışmanlığı görevine getirildi. Ocak 2010'da kurulan Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nün ilk koordinatörü oldu.
2012 yılında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlendi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.
Son olarak 11 Aralık 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak atandı.
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