"Hazine ve Maliye Bakanı son dakika kim oldu? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçlarına göre 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçildi. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı son dakika kim oldu? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak, açıklandı mı? Nureddin Nebati'nin yerine gelen isim...