Milli Görüş Hareketi’nin önemli ismi Hasan Damar Hakk’a yürüdü

HASAN DAMAR KİMDİR

Milli Görüş hareketi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yakın dostları arasında yer alan ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın kurucusu olan Hasan Damar, Milli Görüş için çok önemli bir isimdir.



Cefakar bir hayat yaşayan Hasan Damar, 1969 yılında Almanya'ya gitmiş ve 1971 yılında Avrupa Milli Görüş Teşkilatları'nın kurulmasında önemli bir rol oynamıştı.

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın Genel Sekreterliği görevinde bulunan Damar, Milli Görüş mücadelesi çerçevesinde hapis cezalarına da maruz kalmıştı. Toplam dört yıl hapis hayatı yaşayan Hasan Damar, bir süredir tedavi görüyordu.