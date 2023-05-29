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Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı? İZMİR 2.TUR SEÇİM SONUÇLARI 2023! Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2023
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Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı? İZMİR 2.TUR SEÇİM SONUÇLARI 2023! Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları!

28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. İlk tur seçimlerinin tamamlanması sonrası gözler 2. tur seçimleri oy oranlarına çevrildi. Milyonlarca vatandaş, hangi adayın kazanacağını merak ediyor. Peki, İzmir seçim sonuçları açıklandı mı? Peki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı?

"İzmir seçim sonuçları açıklandı mı, hangi aday kazandı?" sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oluyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçlarını 28 Mayıs Pazar günü ilçe ilçe Ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 2. tur seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ne?

İZMİR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023!

İzmir seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Seçim sonuçları belli olduğu anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz..

OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde, oy pusulasında bulunan 4 Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra 28. Dönem Milletvekili seçimleri için 1 metre uzunluğunda bir pusula daha bulunmaktaydı.

İkinci tur seçimlerinde ise yalnız bir oy pusulası kullanılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geçerli olan pusulada iki aday yer alacak..

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