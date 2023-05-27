Oy verme saatleri 2023 | Sandıklar kaçta açılacak, kapanacak? 28 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanı seçimleri oylar ne zaman sayılacak?
Oy verme saatleri araştırılmaya başlandı. 28 Mayıs 2023 Pazar 13. Cumhurbaşkanı seçimleri için sandık başına gidecek olan seçmenler, kullanacakları oylarla ilgili detayları araştırmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy verme işlemi için belirlenen saat aralığını açıkladı. Peki sandıklar kaçta açılacak, kapanacak? 28 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanı seçimleri oylar ne zaman sayılacak?
Oy verme işlemi saat kaça kadar sürecek sorusunun cevabı merak ediliyor. 13. Cumhurbaşkanı seçimleri 2. tura kalırken seçmenler, 28 Mayıs Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Oy verme işlemlerinin hemen öncesinde detaylar araştırılmaya başlandı. Peki sandıklar kaçta açılacak, kapanacak? 28 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanı seçimleri oylar ne zaman sayılacak?
OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı.
Buna göre; 28 Mayıs'ta tüm yurtta oy verme saatleri sabah saat 08.00 akşam 17.00 olarak uygulanacak.
Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.
OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ OLACAK?
Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak.
Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oy geçersiz kılacak.
Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.
OY SAYIMI SAAÇ KAÇTA BAŞLAYACAK?
Seçmenler oy verme işlemini 08:00-17:00 saatleri arasında tamamlayacak. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Oy verme işlemlerinin tamamlanması ardından sayım süreci başlayacak.
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- Oy verme saatleri 2023 | Sandıklar kaçta açılacak, kapanacak? 28 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanı seçimleri oylar ne zaman sayılacak?
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