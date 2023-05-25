Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine soktu! "Seninle Okmeydanı SSK Hastanesi'ni mi konuşacağım"

"SSK'YI NASIL ÇÖKERTTİĞİNİ İYİ BİLİYORUZ"

Kılıçdaroğlu'nun SSK döneminden iyi bildiklerini sık sık dile getiren Başkan Erdoğan, "Bay bay Kemal'den bir şey olmaz. SSK'yı nasıl çökerttiğini iyi biliyoruz. Bu memurluğunu bile düzgün yapamadı. 15 seçim, 15 mağlubiyet. Şimdi de yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesi 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ve CHP yandaşları söylem değiştirmişti. HDP ile ittifakı, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek vaatler ve daha nice skandal hamlesiyle Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerini açık ara farkla kaybeden 7'li apar topar milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yapmıştı.