5 ilde PKK/KCK operasyonu! 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı

28 şüphelinin yakalanması için Mersin, Adana, Ankara, İzmir ve Antalya'da baskınlar yapıldı. 28 adrese şafak vakti yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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