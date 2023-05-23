5 ilde PKK/KCK operasyonu! 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Mersin merkez olmak üzere 5 ilde sabah saatlerinde PKK/KCK operasyonu için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında 28 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Mersin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi, 28 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren, sosyal medyadan propaganda yapan ve dernek kurup, cezaevindeki terör hükümlülerine destek veren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
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