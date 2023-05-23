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5 ilde PKK/KCK operasyonu! 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 23.05.2023 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
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5 ilde PKK/KCK operasyonu! 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Mersin merkez olmak üzere 5 ilde sabah saatlerinde PKK/KCK operasyonu için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında 28 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Mersin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi, 28 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren, sosyal medyadan propaganda yapan ve dernek kurup, cezaevindeki terör hükümlülerine destek veren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

28 şüphelinin yakalanması için Mersin, Adana, Ankara, İzmir ve Antalya'da baskınlar yapıldı. 28 adrese şafak vakti yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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