28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 14 MAYIS! Yeniden Refah Partisi kaç milletvekili çıkardı, hangi ilde kaç oy aldı? İstanbul, İzmir, Ankara...
Yeniden Refah Partisi'nin milletvekili aday listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek amacıyla sandığa giderek oyunu kullandı. Oy oranları heyecanla takip edilirken, YSK seçimlerin ikinci tura kaldığını açıkladı. Peki, Yeniden Refah Partisi kaç milletvekili çıkardı, hangi ilde kaç oy aldı?
Yeniden Refah Partisi milletvekili aday listesi 2023! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü tamamlandı. Oy işlemlerinin ardından sandıklar açılmaya başlandı ve son durum netleşti. YSK seçimlerin ikinci tura kaldığını son dakika açıkladı. Yeniden Refah Partisi Meclis'te yer almasını istediği isim listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmişti. YSK tarafından incelendikten sonra kesinleşen il il Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları isim listesi gündemdeki yerini aldı. İşte, Yeniden Refah partisi milletvekili adayları...
YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
Yeniden Refah milletvekilleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere araştırılıyor.
İSTANBUL 1. BÖLGE
SUAT PAMUKÇU
DAVUT GÜLOĞLU
CEMİL ÇOLAK
MEHMET FATİH BAYRAMOĞLU
ERHAN ERDOĞAN
BURHAN ASAF ŞAFAK
ABDULLAH CAHİT DİNÇ
HASAN KÖTEN
MİKDAT ERDEM
RABİA BAŞKAN
İSMAİL AHMET POLAT
VEFA AKTÜZ
MAHMUT BAŞAK
CEMİL CEBİR
ŞENEL AKARÇEŞME
LEVENT METİN
KÜÇÜKAĞA HACIEFENDİOĞLU
YUNUS YAĞCI
MUSTAFA KAZIM ALPAY
ZÜLEYHA ZENGİN
EROL KARAKOÇ
MUSTAFA ÖZER
HASAN BASRİ YİĞİT
ERDAL KIRAN
ZEYNEP ARSLAN
CENGİZ KARA
HAYRİ AYYILDIZ
HALİL KEY
İBRAHİM MİZANOĞLU
HURİYE KELEŞ
FATİH AKÇAY
MEHMET KILINÇKAYA
TURGUT SADIKOĞLU
DİLEK SAMANCI
ÖMER FARUK AK
İSTANBUL 2. BÖLGE
MUHAMMED ALİ FATİH ERBAKAN
DOĞAN AYDAL
LÜTFİ ŞENOCAK
DAVUT KONAKÇI
TEKİN KARATAŞ
MUSTAFA SARI
OSMAN UÇAR
HALİT ÖZKARATAŞLIOĞLU
MİKAİL KARAHAN
MAHMUT OKUDAN
BEYZA ÖZMEN
ORHAN KARA
ORHAN ÇAĞLAYAN
HACI RAMAZAN KAYA
HALİL İBRAHİM ECE
TEVFİK YAZICILAR
ABDULKADİR ŞENGÜL
ESMA TIĞLI
SONGÜL AKSEL
ÜMMÜHAN ADIGÜZEL
ALİ YENER
CENGİZHAN SESLİKAYA
ESLAM TÜRKMEN
MURAT MARAP
ZEYNEL ÖZMEN
MUHTEREM GÜL
VAHDET ERDOĞAN
İSTANBUL 3. BÖLGE
DOĞAN BEKİN
BAYRAM SAKARTEPE
MUSTAFA DOĞAN
SERHAT FINDIK
KADİR KARACA
ABDÜRREZZAK İLBEYİ
RECEP EROL
SETENAY KANAR
MUHAMMET ALİ ALBAYRAK
ONUR KARSAVRAN
BEKİR KÜÇÜKÇAYIR
MEHMET YAVAN
EMİNE BARUTÇU
HASAN BAHÇIVAN
YAKUP POLAT
YUNUS EMRE TAŞÇI
ALİ YÖNEM
NURİ ÖZATA
NEVZAT EMİROĞLU
SERKAN KAYA
İZZEDDİN COŞKUN
TALHA SAİT ATAY
MEHMET AKİF BİÇER
BÜLENT AYDIN
HAMZA AYDINLAR
SAMET PEKER
RAMZAN DEYİRMENCİ
YAHYA KEMAL KOÇ
ESRA BAYSAL
BATUHAN FATİH DOĞAN
FAYSAL İLKAN
NİHAT TOKUŞ
MAHMUT FINDIK
MUHAMMET KOÇ
TANSU YILMAZ
YASİN TOSUN
İZMİR 1. BÖLGE
CEMAL ARIKAN
BAKİ MURAT TOP
YUSUF AYDOĞAN
ALİ OSMAN KALKAN
RUZİYE TAN
NURETTİN YAKUT
EMRAH UYAN
İSMAİL TANAS
RAMAZAN DURAN
YUNUS TOPRAK
NECATİ KAVALCI
MERT ERKEZ
SAMET KOÇLU
ABDURRAHMAN KAYA
İZMİR 2. BÖLGE
ABDURRAHMAN KARAMAN
HACI MEHMET SOLMAZ
ÖZBEK TAŞDEMİR
ALİ HAKAN KÜLAHCIOĞLU
REŞAT SAYMAZ
YUSUF ŞİMŞEK
MURAT AVCIOĞLU
NAZİF TUNAHAN ŞEN
HASAN HÜSEYİN LEVENT
REŞİDE YAVAŞ
RAHMİ ÖZBAK
HAKAN ÇENBER
HASAN GÖL
MUAAMMER SARIBAŞ
KAHRAMANMARAŞ
MUHAMMED AYDOĞAR
MEHMET DERE
LEVENT PARLAK
MAHMUT SULAYICI
EKREM BEKERECİ
MERVE KIRMACI KUTLU
HAKAN ZIBA
MİKDAT KUZHAN
ANKARA 1. BÖLGE
CENGİZ ZOR
MEHMET KADERLİ
NUREDDİN GÜL
AV.TEVFİK ÖZTÜRK
AV. MURAT ÇELEBİ
ERDOĞAN CİNEVİZ
YALÇIN AKMAN
RAMAZAN MENTEŞE
ELVAN TETİK
ERCAN ÇETİN
İBRAHİM ERDOĞAN
ZEYNEP YALAZ
ABDULKADİR ATMACA
ANKARA 2. BÖLGE
SACİT GÜNBEY
MEHMET FATİH ÖZTEK
MELİH GÜNER
DİLEK ÇELİK
ABDULKADİR YILMAZ
HÜSEYİN EKİNCİ
YAHYA COŞKUNSU
İBRAHİM ÇAKIR
ERHAN ŞENGÜL
YÜKSEL BİLAL ADAK
NUH YASER YILDIRIM
ANKARA 3. BÖLGE
MEHMET FATİH UĞURLU
SELÇUK GEYVELİ
BAHATTİN SUNGUR
BÜLENT OSMANAĞAOĞLU
ZEKİ UÇAR
ÜLKÜ YENİDÜNYA
MEHMET ALTINGÖZ
MUHAMMED ENES ALPYILDIZ
AYTAÇ KILIÇ
HİLAL ÇEKMEN
ZÜMRÜDE KAYABAŞI
VEYSEL GÖRGÜLÜ
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