YEŞİL SOL PARTİ hangi ilden, kaç milletvekili çıkardı? İL İL milletvekili adayları isim listesi 14 Mayıs!
"Yeşil Sol Parti kaç milletvekili çıkardı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri sona erdi. Bu noktada seçmenler, partilerin milletvekili adayları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. YSK tarafından ilan edilecek kesin seçim sonuçları öncesinde Millet İttifakı içerisinde yer alan Yeşil Sol Parti Meclis’e 62 milletvekili göndermeye hak kazandı. İşte, Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesi!
Yeşil Sol Parti'nin milletvekili aday listesi merak konusu oldu. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek amacıyla sandığa giderek oyunu kullandı. Sandıklar açıldı, oy işlemleri sona erdi. YSK seçim sonuçlarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Şimdi ise İyi Parti milletvekili adayları araştırılmaya başlandı. Peki, Yeşil Sol Parti kaç milletvekili çıkardı, hangi ilde ne kadar oy aldı?
YEŞİL SOL PARTİSİ MİLLETVEKİLİ SAYISI 2023
YSK tarafından ilan edilecek kesin seçim sonuçları öncesinde Millet İttifakı içerisinde yer alan Yeşil Sol Parti Meclis'e 62 milletvekili göndermeye hak kazandı. Geçici sonuçlara göre Yeşil Sol Parti'den sembol isimler gelecek dönemde de TBMM'de görev alacak.
ADANA
1- Tulay Hatımoğulları Oruç
AĞRI
1- Sırrı Sakık
2- Nejla Demir
3- Heval Bozdağ
ANTALYA
1- Hakkı Saruhan Oluç
BATMAN
1- Keskin Bayındır
2- Zeynep Oduncu
3- Mehmet Rüştü Tiryaki
4- Nurten Ertuğrul
BİNGÖL
1- Ömer Faruk Hülakü
BİTLİS
1- Hüseyin Olan
2- Semra Çağlar Gökalp
DİYARBAKIR
1- Berdan Öztürk
2- Halide Türkoğlu
3- Osman Cengiz Çandar
4- Adalet Kaya
5- Serhat Eren
6- Sevilay Çelenk Özen
7- Mehmet Kamaç
8- Ceylan Akça Cupolo
ERZURUM
1- Meral Danış Beştaş
GAZİANTEP
1- Sevda Karaca Demir
HAKKARİ
1- Vezir Coşkun Parlak
2- Öznur Bartin
3- Onur Düşünmez
IĞDIR
1- Yılmaz Hun
İSTANBUL
1- Sırrı Süreyya Önder
2- Cengiz Çiçek
3- Çiğdem Kılıçgün Uçar
4- Keziban Konukcu Kok
5- Özgül Saki
6- İskender Bayhan
7- Çiçek Otlu
İZMİR
1- Burcugül Çubuk
2- İbrahim Akın
KARS
1- Gülüstan Kılıç Koçyiğit
KOCAELİ
1- Ömer Faruk Gergerlioğlu
MARDİN
1- Salihe Aydeniz
2- Kamuran Tanhan
3- Beritan Güneş Altın
4- George Aslan
MERSİN
1- Ali Bozan
2- Perihan Koca
MUŞ
1- Sezai Temelli
2- Sümeyye Boz
SİİRT
1- Tuncer Bakırhan
2- Sabahat Erdoğan Sarıtaş
ŞANLIURFA
1- Mithat Sancar
2- Ömer Öcalan
3- Dilan Kunt Ayan
4- Ferit Şenyaşar
ŞIRNAK
1- Nevroz Uysal Aslan
2- Mehmet Zeki İrmez
3- Ayşegül Doğan Dağlı
TUNCELİ
1- Ayten Kordu
VAN
1- Pervin Buldan
2- Zülküf Uçar
3- Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
4- Sinan Çiftyürek
5- Gülderen Varli
6- Mahmut Dindar
SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI!
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yener, seçimin 2. tura kaldığını belirterek şöyle konuştu:
"Yurt için sandıkları yüzde yüz oranında açıldı, katılım oranı yüzde 88. Şu anda yurt dışında veri girişi devam ediyor. Sayın Erdoğan'ın 49.51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 44,5, Sinan Oğan'ın yüzde 5,1 oy aldığı görülmüştür.
Seçilme yeterliliğini hiçbir aday sağlayamamıştır. 28 Mayıs tarihinde ikinci tur yapılacaktır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zilkade ayı ne zaman, hangi ay? 2023 Zilkade ayı anlam ve önemi nedir? İlk 10 günün fazileti...
- Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer? 40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?
- 1986'dan beri o köye kimse gidemiyor! Kıbledere'de olanlar ağızları bir karış açık bıraktı! Köye adım atanlar...
- Seda Bakan diyet yapmadan sadece bu yöntemi uyguladı! Tam tamına 30 kilo verdi, incecik gibi kaldı! Doğumdan sonra...
- 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı olacak? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT...
- İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alınacak! Başvuru şartları neler?
- Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman yayınlanacak? Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz Davut Savaşçı kimdir? Yemekteyiz yarışmacısı Davut Bey kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
- 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz, bedava mı olacak 2023? 19 Mayıs İETT, Marmaray, metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz olacak mı?
- TYP yeni kadro müjdesi, açıklaması geldi mi? TYP Mayıs ayı kadro açıklaması var mı, açıklandı mı?
- Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 17 Mayıs canlı izle! Günün puan durumu...
- 2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı ile evde bakım maaşı kaç TL olur?