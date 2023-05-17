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YEŞİL SOL PARTİ hangi ilden, kaç milletvekili çıkardı? İL İL milletvekili adayları isim listesi 14 Mayıs!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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YEŞİL SOL PARTİ hangi ilden, kaç milletvekili çıkardı? İL İL milletvekili adayları isim listesi 14 Mayıs!

"Yeşil Sol Parti kaç milletvekili çıkardı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri sona erdi. Bu noktada seçmenler, partilerin milletvekili adayları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. YSK tarafından ilan edilecek kesin seçim sonuçları öncesinde Millet İttifakı içerisinde yer alan Yeşil Sol Parti Meclis’e 62 milletvekili göndermeye hak kazandı. İşte, Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesi!

Yeşil Sol Parti'nin milletvekili aday listesi merak konusu oldu. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek amacıyla sandığa giderek oyunu kullandı. Sandıklar açıldı, oy işlemleri sona erdi. YSK seçim sonuçlarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Şimdi ise İyi Parti milletvekili adayları araştırılmaya başlandı. Peki, Yeşil Sol Parti kaç milletvekili çıkardı, hangi ilde ne kadar oy aldı?

YEŞİL SOL PARTİSİ MİLLETVEKİLİ SAYISI 2023

YSK tarafından ilan edilecek kesin seçim sonuçları öncesinde Millet İttifakı içerisinde yer alan Yeşil Sol Parti Meclis'e 62 milletvekili göndermeye hak kazandı. Geçici sonuçlara göre Yeşil Sol Parti'den sembol isimler gelecek dönemde de TBMM'de görev alacak.

ADANA

1- Tulay Hatımoğulları Oruç

AĞRI

1- Sırrı Sakık
2- Nejla Demir
3- Heval Bozdağ

ANTALYA

1- Hakkı Saruhan Oluç

BATMAN

1- Keskin Bayındır
2- Zeynep Oduncu
3- Mehmet Rüştü Tiryaki
4- Nurten Ertuğrul

BİNGÖL
1- Ömer Faruk Hülakü

BİTLİS
1- Hüseyin Olan
2- Semra Çağlar Gökalp

DİYARBAKIR

1- Berdan Öztürk
2- Halide Türkoğlu
3- Osman Cengiz Çandar
4- Adalet Kaya
5- Serhat Eren
6- Sevilay Çelenk Özen
7- Mehmet Kamaç
8- Ceylan Akça Cupolo

ERZURUM
1- Meral Danış Beştaş

GAZİANTEP
1- Sevda Karaca Demir

HAKKARİ
1- Vezir Coşkun Parlak
2- Öznur Bartin
3- Onur Düşünmez

IĞDIR
1- Yılmaz Hun


İSTANBUL

1- Sırrı Süreyya Önder
2- Cengiz Çiçek
3- Çiğdem Kılıçgün Uçar
4- Keziban Konukcu Kok
5- Özgül Saki
6- İskender Bayhan
7- Çiçek Otlu

İZMİR

1- Burcugül Çubuk
2- İbrahim Akın

KARS

1- Gülüstan Kılıç Koçyiğit

KOCAELİ

1- Ömer Faruk Gergerlioğlu

MARDİN

1- Salihe Aydeniz
2- Kamuran Tanhan
3- Beritan Güneş Altın
4- George Aslan

MERSİN

1- Ali Bozan
2- Perihan Koca

MUŞ

1- Sezai Temelli
2- Sümeyye Boz

SİİRT

1- Tuncer Bakırhan
2- Sabahat Erdoğan Sarıtaş

ŞANLIURFA

1- Mithat Sancar
2- Ömer Öcalan
3- Dilan Kunt Ayan
4- Ferit Şenyaşar

ŞIRNAK

1- Nevroz Uysal Aslan
2- Mehmet Zeki İrmez
3- Ayşegül Doğan Dağlı

TUNCELİ

1- Ayten Kordu

VAN

1- Pervin Buldan
2- Zülküf Uçar
3- Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
4- Sinan Çiftyürek
5- Gülderen Varli
6- Mahmut Dindar

SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI!

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yener, seçimin 2. tura kaldığını belirterek şöyle konuştu:

"Yurt için sandıkları yüzde yüz oranında açıldı, katılım oranı yüzde 88. Şu anda yurt dışında veri girişi devam ediyor. Sayın Erdoğan'ın 49.51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 44,5, Sinan Oğan'ın yüzde 5,1 oy aldığı görülmüştür.

Seçilme yeterliliğini hiçbir aday sağlayamamıştır. 28 Mayıs tarihinde ikinci tur yapılacaktır."

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