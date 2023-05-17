YEŞİL SOL PARTİ hangi ilden, kaç milletvekili çıkardı? İL İL milletvekili adayları isim listesi 14 Mayıs!

Yeşil Sol Parti'nin milletvekili aday listesi merak konusu oldu. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek amacıyla sandığa giderek oyunu kullandı. Sandıklar açıldı, oy işlemleri sona erdi. YSK seçim sonuçlarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Şimdi ise İyi Parti milletvekili adayları araştırılmaya başlandı. Peki, Yeşil Sol Parti kaç milletvekili çıkardı, hangi ilde ne kadar oy aldı?

YEŞİL SOL PARTİSİ MİLLETVEKİLİ SAYISI 2023

YSK tarafından ilan edilecek kesin seçim sonuçları öncesinde Millet İttifakı içerisinde yer alan Yeşil Sol Parti Meclis'e 62 milletvekili göndermeye hak kazandı. Geçici sonuçlara göre Yeşil Sol Parti'den sembol isimler gelecek dönemde de TBMM'de görev alacak.