"Partilerin oy yüzdeleri açıklandı mı, ne kadar oldu? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonuç yüzdeleri belli oldu mu, kaç oy aldı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçimleri için saat 08.00 ila 17.00 aralığında sandık başına giden seçmenler oy oranları ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Partilerin oy yüzdeleri açıklandı mı, ne kadar oldu? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonuç yüzdeleri belli oldu mu, kaç oy aldı?