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Partilerin oy yüzdeleri açıklandı mı, ne kadar oldu? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonuç yüzdeleri belli oldu mu, kaç oy aldı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2023
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Partilerin oy yüzdeleri açıklandı mı, ne kadar oldu? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonuç yüzdeleri belli oldu mu, kaç oy aldı?

"Partilerin oy yüzdeleri açıklandı mı, ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçimleri için vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı. Sabah 08.00 ila 17.00 aralığında gerçekleşen oy verme işlemi sona erdi. Seçim sonuçlarına yönelik detaylar merak ediliyor. Peki, Partilerin oy yüzdeleri açıklandı mı, ne kadar oldu? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonuç yüzdeleri belli oldu mu, kaç oy aldı?

"Partilerin oy yüzdeleri açıklandı mı, ne kadar oldu? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonuç yüzdeleri belli oldu mu, kaç oy aldı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçimleri için saat 08.00 ila 17.00 aralığında sandık başına giden seçmenler oy oranları ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Partilerin oy yüzdeleri açıklandı mı, ne kadar oldu? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonuç yüzdeleri belli oldu mu, kaç oy aldı?

14 MAYIS PAZAR OY KULLANMA SAATLERİ

Tüm yurtta, oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.

14 MAYIS SEÇİM VE OY VERME DETAYLARI!

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki 156 yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Bu temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihe kadar oy kullanamayan yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlı seçmenler, 46 gümrük kapısında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy verebilecek. Gümrüklerde 24 saat oy verme işlemi devam edecek.

İKİNCİ TURDA OY KULLANIMI

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.

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