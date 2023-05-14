KONYA SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu ne zaman açıklanacak?
"Konya 14 Mayıs seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milyonlarca vatandaş, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlere odaklandı. Seçim günü oy kullanma işlemleri sona erdikten sonra sandıklar açılacak ve sayım işlemleri başlayacak. Peki, Konya seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları!
Konya seçim sonuçları ve oy oranları 2023! Milyonlarca seçmen, 14 Mayıs Pazar günü sandık başına geçerek oyunu kullanacak. Oy işlemlerinin ardından sandıklar açılarak, sayım işlemleri başlayacak. Konya'da 31 ilçede seçim günü sandıklar kurulacak. Peki, Konya seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları!
KONYA SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İzmir seçim sonuçları açıklanır, açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.
KONYA SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Konya'da 14 Mayıs Pazar günü 31 ilçede kurulacak sandıklarda son oy kullanma saati 17.00 olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu seçim yasakları kararına göre saat 18:00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılmayacak.
YSK tarafından saat 18.00 ile 21.00 saatleri arasında seçime ilişkin verilecek bilgi, haber ve tebliğler medya kurumları tarafından yayımlanabilecek. Saat 21.00'dan sona seçime ilişkin bilgiler ve haberler yayınlabilecek. Yüksek Seçim Kurulu bu saati daha öne çekebilecek. Konya Seçim Sonuçları 14 Mayıs Pazar günü YSK tarafından belirlenen kurala göre saat 21.00'dan sonra ahaber.com.tr'de olacak.
OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ OLACAK?
"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.
Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.
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