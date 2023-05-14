ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi ilçe ilçe oy oranları!

OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.