ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi ilçe ilçe oy oranları!
"Erzurum seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Sandığa geçip, oy kullanmaya hazırlanan seçmenler, hangi partinin ne kadar oy alacağını araştırıyor. İşte, Erzurum seçim sonuçları ve oy oranları!
"Erzurum seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Sandığa geçip, oy kullanmaya hazırlanan seçmenler, hangi partinin ne kadar oy alacağını araştırıyor. İşte, Erzurum seçim sonuçları ve oy oranları!
ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Seçim sonuçları henüz belli olmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.
OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.
OY KULLANACAKLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER!
- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.
- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.
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