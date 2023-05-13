Yeşil Sol Parti HDP oy oranları 2023 açıklandı mı? Yeşil Sol HDP kaç Milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 il il seçim sonuçları ve oy oranları!
"Yeşil Sol Parti HDP oy oranları 2023 açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Oy kullanacak milyonlarca vatandaş hangi partinin, ne kadar oy aldığını merak ediyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidilmesinin ardından il il seçim sonuçları ortaya çıkacak. Peki, Yeşil Sol Parti HDP oy oranları 2023 açıklandı mı? Yeşil Sol HDP kaç Milletvekili çıkardı?
"Yeşil Sol Parti HDP oy oranları 2023 açıklandı mı? Yeşil Sol HDP kaç Milletvekili çıkardı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili sonucunu merak ediyor. 2023 seçim sonuçlarını bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Peki, Yeşil Sol Parti HDP oy oranları 2023 açıklandı mı? Yeşil Sol HDP kaç Milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 il il seçim sonuçları ve oy oranları!
YEŞİL SOL PARTİ HDP SEÇİM SONUÇLARI 2023
Yeşil Sol Parti seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır.
SEÇİM HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN DETAYLAR!
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki 156 yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Bu temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihe kadar oy kullanamayan yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlı seçmenler, 46 gümrük kapısında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy verebilecek. Gümrüklerde 24 saat oy verme işlemi devam edecek.
OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?
Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.
Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.
"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.
İKİNCİ TURA KALIRSA OYLAR NASIL KULLANILACAK?
İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.
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- Yeşil Sol Parti HDP oy oranları 2023 açıklandı mı? Yeşil Sol HDP kaç Milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 il il seçim sonuçları ve oy oranları!
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